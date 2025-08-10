Juan Luis Guerra y Juanes, los reyes indiscutibles del Superconcierto de Feria de las Flores 2025

Aunque no había duda, los artistas más esperados de la noche —Juan Luis Guerra y Juanes— no decepcionaron. Ambos ofrecieron presentaciones magistrales que encendieron al Atanasio Girardot en el Superconcierto de la Feria de las Flores 2025, este 9 de agosto, y dejaron en claro por qué son íconos de la música latina. El show tuvo dos instantes que marcaron la memoria del público: la magistral presentación de Guerra y la emotiva celebración del cumpleaños número 53 de Juanes en plena tarima del Atanasio Girardot.
Aunque la lluvia, que por momentos quiso robarse el protagonismo, terminó siendo apenas un telón natural para un espectáculo que quedará en la memoria de todos los presentes.