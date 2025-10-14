x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Mónica de Greiff renuncia a la junta: sacude a Ecopetrol y abre debate sobre el rumbo de la petrolera

Mónica de Greiff renunció definitivamente a la presidencia de la Junta Directiva de Ecopetrol, en medio de tensiones políticas y decisiones estratégicas del Gobierno.

  • Mónica de Greiff renunció a la Presidencia de la junta directiva de Ecopetrol. FOTO: Colprensa.
Miguel Orlando Alguero
Economía

hace 10 minutos
bookmark

Mónica de Greiff Lindo, abogada y expresidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, oficializó este martes 14 de octubre su renuncia a la presidencia de la Junta Directiva de Ecopetrol, cargo que ocupaba desde octubre de 2022.

La dimisión, que ya había sido presentada en mayo, se hace efectiva ahora y deja a la principal petrolera del país en un momento crucial, marcado por decisiones estratégicas y tensiones políticas internas.

Varios medios nacionales conocieron la carta en la que De Greiff reactivó su renuncia, solicitando que se hiciera efectiva de inmediato.

En la misiva, la dirigente recordó que el 28 de mayo de este año ya había presentado su dimisión, pero que decidió permanecer en el cargo temporalmente para no afectar el quórum legal de la junta, el cual exige un mínimo de mujeres según la Ley de Cuotas.

Lea más: Mónica de Greiff se queda en la junta de Ecopetrol y Ricardo Roa sigue como presidente

En mayo pasado, Mónica de Greiff había renunciado a la junta de Ecopetrol tras escándalo del otrosí.
En mayo pasado, Mónica de Greiff había renunciado a la junta de Ecopetrol tras escándalo del otrosí.

“Después de varias conversaciones muy amables con mis compañeros de junta, y teniendo en cuenta que mi renuncia implicaría un obstáculo jurídico, acepté mantenerme en la misma, teniendo claro que esto sería hasta la próxima asamblea”, señala la carta.

Finalmente, solicitó hacer efectiva su salida “a partir de la fecha”, confirmando así su retiro de la junta y del Comité de Negocios, donde también ejercía la presidencia.

Noticia en desarrollo...

