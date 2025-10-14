Mónica de Greiff renuncia a la junta: sacude a Ecopetrol y abre debate sobre el rumbo de la petrolera

Mónica de Greiff Lindo, abogada y expresidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, oficializó este martes 14 de octubre su renuncia a la presidencia de la Junta Directiva de Ecopetrol, cargo que ocupaba desde octubre de 2022.

La dimisión, que ya había sido presentada en mayo, se hace efectiva ahora y deja a la principal petrolera del país en un momento crucial, marcado por decisiones estratégicas y tensiones políticas internas.

Varios medios nacionales conocieron la carta en la que De Greiff reactivó su renuncia, solicitando que se hiciera efectiva de inmediato.

En la misiva, la dirigente recordó que el 28 de mayo de este año ya había presentado su dimisión, pero que decidió permanecer en el cargo temporalmente para no afectar el quórum legal de la junta, el cual exige un mínimo de mujeres según la Ley de Cuotas.

