En el Valle de Aburrá rescataron a dos monos sometidos a torturas: a uno lo drogaban y al otro lo obligaban a usar pañal

En los últimos días, se conocieron dos nuevos aberrantes casos de tráfico y maltrato animal en el Valle de Aburrá. Según denunció el Área Metropolitana, dos pequeños monos fueron sometidos a todo tipo de vejámenes y desde su nacimiento solo conocen el sufrimiento.
El primer caso reportado fue el de un mono cariblanco infantil (Cebus albifrons) fue rescatado con heridas severas en la zona perianal, que según el equipo del Amva fueron ocasionadas por el uso prolongado de pañales a lo largo de varios meses. El pequeño mono permanecía en una vivienda y pasaba la mayor parte del tiempo sobre un perro.