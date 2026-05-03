x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Pánico en Popayán: en evento de exhibición un Monster Truck atropelló al menos a 15 personas

Entre los lesionados hay menores de edad, algunos con heridas de gravedad, luego de que una conductora perdiera el control del vehículo frente al público.

  • El vehículo terminó impactando tras arrollar a varios asistentes durante la exhibición. FOTO: CAPTURA DE PANTALLA
    El vehículo terminó impactando tras arrollar a varios asistentes durante la exhibición. FOTO: CAPTURA DE PANTALLA
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 1 hora
bookmark

Momentos de pánico se vivieron en Popayán durante una exhibición de Monster Truck, luego de que uno de estos vehículos perdiera el control y arrollara a un grupo de asistentes. De acuerdo con reportes preliminares de la Policía, al menos 15 personas resultaron heridas, entre ellas varios niños.

El accidente ocurrió en la tarde de este 3 de mayo, en medio del evento Monster Truck 2026. Los datos preliminares señalan que quien estaba tras el vehículo era una conductora y en el video se observa como al intentar superar un obstáculo el vehículo aceleró inesperadamente hacia el público sin detenerse, hasta impactar con los espectadores y posteriormente en un poste.

Además otras publicaciones muestran la magnitud del hecho: personas tendidas en el suelo, gritos de auxilio y asistentes intentando socorrer a los heridos mientras llegaban los organismos de emergencia. “Necesitamos todas las ambulancias”, se escucha en una de las grabaciones.

Le puede interesar: Conductor que atropelló y mató a 2 habitantes de calle en Villanueva no tenía pase ni Soat ni técnico-mecánica

Emergencia en plena exhibición

Según información entregada por la Policía de Popayán, el vehículo terminó impactando contra un poste tras arrollar a varias personas en una zona cercana a la vía Panamericana. La situación obligó a una rápida movilización de ambulancias y unidades de rescate.

El Cuerpo de Bomberos y equipos de atención prehospitalaria acudieron al lugar para atender a los afectados, mientras se intentaba controlar el caos generado por el accidente.

Lea más: Mamá de secretaria de Cañasgordas fue la víctima del aparatoso accidente en vía a Santa Fe de Antioquia

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el número exacto de lesionados ni la gravedad de las heridas, aunque se mantiene la alerta por la presencia de menores entre las víctimas.

De hecho, las autoridades iniciaron las primeras indagaciones para establecer las causas del accidente y determinar si hubo fallas mecánicas, errores humanos o deficiencias en las medidas de seguridad del evento.

El caso ha generado preocupación entre la ciudadanía y preguntas en torno a los protocolos de seguridad en espectáculos de alto riesgo, donde la cercanía entre vehículos de gran tamaño y el público puede derivar en tragedias.

Mientras avanzan las investigaciones, el hecho deja una escena marcada por el miedo y la incertidumbre de quienes presenciaron cómo una jornada de entretenimiento se convirtió en una emergencia.

Conozca también: Peligro sobre ruedas: Inmovilizan chiva rumbera en Medellín por fallas de seguridad

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos