Morat hará su debut en Coachella 2026: la banda llegará al festival de música más importante

La banda pop colombiana Morat anunció que por primera vez hará parte del cartel principal del Coachella, uno de los festivales musicales más importantes del mundo. L

a banda multi-platino se une oficialmente al festival que se realizará en California, marcando su esperado debut en uno de los escenarios más icónicos del mundo.

Con su fusión de melodías hipnóticas de pop-rock, los integrantes de Morat —Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil y Martín y Simón Vargas— están listos para ofrecer su show en Coachella, el festival donde convergen las mayores figuras de la música global.

El festival se celebrará del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril del próximo año y contará con artistas de talla internacional como Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Karol G y Anyma. La cantante paisa Karol G hará historia al convertirse en la primera mujer latina en ser cabeza de cartel.