¡Insólito! Una motocicleta quedó atrapada entre el tranvía y un poste de luz en Buenos Aires, Medellín

Un motociclista terminó atrapado entre un poste y uno de los coches del tranvía, luego de invadir con la moto este corredor exclusivo para intentar una maniobra peligrosa, según reportaron las autoridades. El accidente dejó dos personas lesionadas.
Ocurrió sobre las 7:40 de la noche del pasado viernes, en la carrera 49 (Ayacucho) con la calle 33, en el barrio Gerona, comuna 9 (Buenos Aires), cuando el motorizado intentó pasar entre dos coches del tranvía, y se encontró con el poste que sostenía las catenarias.