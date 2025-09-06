¡Insólito! Una motocicleta quedó atrapada entre el tranvía y un poste de luz en Buenos Aires, Medellín

Ocurrió sobre las 7:40 de la noche del pasado viernes, en la carrera 49 (Ayacucho) con la calle 33, en el barrio Gerona, comuna 9 (Buenos Aires), cuando el motorizado intentó pasar entre dos coches del tranvía, y se encontró con el poste que sostenía las catenarias.

Un motociclista terminó atrapado entre un poste y uno de los coches del tranvía, luego de invadir con la moto este corredor exclusivo para intentar una maniobra peligrosa, según reportaron las autoridades. El accidente dejó dos personas lesionadas.

Esto provocó que la motocicleta quedara atrapada entre una de las puertas del tranvía y el poste, por lo que fue necesaria la intervención del personal del Cuerpo de Bomberos de Medellín para extraerlo sin provocarle graves lesiones.

Luego de lograr extraerlo, los organismos de socorro lo trasladaron hacia el Hospital General de Medellín con traumas en el abdomen y la pelvis, provocados por el aprisionamiento.

Esta colisión también provocó que uno de los pasajeros que se encontraba en la puerta afectada sufriera algunos golpes, por lo que debieron llevarlo a la Clínica CES, donde le dieron de alta horas más tarde.

Cabe recordar que el corredor del tranvía está habilitado únicamente para ese sistema, aunque se permite el tránsito de peatones y de ciclistas, siempre y cuando respeten el paso de los coches del tranvía, que tienen la prioridad.

En ningún momento está autorizado por esta vía el tránsito de motocicletas ni de carros, debido a los riesgos que esto representa para el sistema de transporte, tal cual quedó evidenciado en este accidente.

Tanto así que la operación del tranvía estuvo suspendida entre San Antonio y Miraflores entre las 7:40 y las 8:57 de la noche del viernes, situación que afectó la movilidad de miles de personas que se dirigían hacia sus viviendas en el oriente de Medellín.

Según la Secretaría de Movilidad de Medellín, durante el 2024 se registraron 174 accidentes de tránsito en el corredor del tranvía de Ayacucho, por lo que se viene trabajando en las estrategias operativas y pedagógicas para que la gente tome conciencia de no invadir esta vía.