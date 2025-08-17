Los sueños de un motociclista que se quedaron en un accidente contra un puente en Itagüí

Los hechos ocurrieron sobre las 4:00 de la mañana de este sábado, luego de que este motorizado perdiera el control de su vehículo cuando se movilizaba en dirección hacia el sur, impactando su moto, una Pulsar NS 200, contra este puente, al parecer por el suelo húmedo.

Contra un puente quedaron los propósitos y sueños de Laurence Torres Pineda, un motociclista que perdió la vida este puente festivo luego de colisionar su motocicleta contra el paso vehicular ubicado entre el Parque del Artista y el barrio Simón Bolívar, de Itagüí.

Tras el impacto, este hombre quedó sin vida en el centro de la vía, mientras que su motocicleta avanzó unos 30 metros más tras el golpe antes de golpear contra uno de los costados del puente.

Los agentes de la Policía Judicial de la Secretaría de Movilidad de Itagüí se encargaron de la inspección judicial de este motorizado y en medio de las labores encontraron varios elementos, entre ellos una hoja que los sorprendió.

En uno de los bolsillos tenía una hoja, escrita con su propia letra, en la que tenía enlistados cada uno de los sueños que tenía para cumplir en el mediano plazo y los cuales llevaba para mantenerlos presentes. La hoja tenía un encabezado que decía “Propósitos”.

El primero decía “Pagar deudas”, con lo que tenía en la mira resolver algunas situaciones que estaban afectando su situación económica. Como segundo punto tenía previsto “Casarme con Elena”, quien sería su compañera sentimental.

Los dos puntos siguientes tenían que ver con comprar una casa y un carro para mejorar su condición de vida, mientras que el quinto ítem de este listado era “Viajar”.

El tema de la salud y mejorar su estado físico no estaba atrás y por eso, como sexto punto, tenía como propósito comenzar a “Hacer ejercicio”. Finalmente, cerraba este listado con buscar la manera de que la suerte lo hiciera millonario y por esto tenía enlistado “Ganarme el Baloto”.