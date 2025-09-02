¿Sin empleo, pero con moto? Pilas porque hay convocatoria para motorizados sin experiencia en Bogotá

Si tienes moto, actitud de servicio y ganas de trabajar, esta puede ser tu oportunidad de empleo. ManpowerGroup Colombia abrió una convocatoria para motorizados sin experiencia que deseen vincularse con Telcos, una de las compañías líderes en el sector de telecomunicaciones. El cargo no requiere experiencia previa, pero sí contar con bachillerato completo, licencia de conducción A2 con al menos cuatro meses de expedición y una moto modelo 2015 en adelante, con cilindraje entre 120cc y 200cc. La idea es realizar labores como todero dentro de la compañía con funciones de repartidor y mensajero en el automotor. Le puede interesar: ¿Quiere trabajar desde casa? Más de 950 vacantes están disponibles en Magneto Empleos

Beneficios y condiciones laborales

La empresa ofrece estabilidad y formación para quienes cumplan los requisitos de moto modelo 2015 en adelante, licencia A2 vigente y título de bachiller. FOTO: GETTY

Telcos ofrece un contrato a término fijo por un año directo con la empresa, con todas las prestaciones de ley y posibilidad de renovación. Además, los seleccionados podrán acceder a un plan carrera con opción de crecimiento dentro de la organización. El paquete salarial incluye: - Salario base legal vigente 2025 + auxilio de transporte. - Auxilio fijo de $300.000 por seis meses. - Rodamiento diario de $18.200 por día laborado. - Bono de productividad. - Ingresos mensuales promedio entre $2.400.000 y $2.500.000 o más, dependiendo del desempeño. Otros beneficios destacados son capacitaciones en alturas, oportunidades de ascenso a partir de los dos meses y pagos puntuales cada mes. Lea más: Contratan de inmediato: hay más de 78.000 ofertas laborales disponibles en el país

Horario y lugar de trabajo

La jornada laboral será de lunes a sábado desde las 6:00 a.m. hasta finalizar el recorrido, con disponibilidad ocasional de uno o dos domingos al mes según operación. El lugar de trabajo está ubicado en el barrio Carvajal, localidad de Kennedy, en Bogotá, bajo modalidad 100% presencial. Requisitos clave: - Bachiller certificado (grado 11°). - Moto 2015 en adelante, cilindraje entre 120cc y 200cc. - Licencia A2 con mínimo 4 meses de expedición. - Actitud de servicio y compromiso.

¿Cómo aplicar?