El futuro se dobla y cabe en el bolsillo: así son los nuevos teléfonos plegables de Motorola

*Enviada especial El teléfono inteligente promedio ya mide más de 16 centímetros. Los teléfonos plegables resuelven el dilema del tamaño y la manera de guardarlo de la manera más simple: doblándose, pero además los nuevos diseños y texturas de estos celulares flexibles hacen que ahora estos plegables se quieran mostrar y sobresalgan en los bolsillos. Toda una paradoja que está logrando Motorola, la marca líder a nivel global en cuanto a celulares plegables se refiere. Rubén Castaño, vicepresidente de diseño y marca para Motorola a nivel global, confirma que con el razr original, “tenemos la cuota número uno del mercado y en Estados Unidos más del 40 % del mercado y desde la cuarta generación hasta esta séptima que estamos lanzando ahora, 25 % de personas que compran un dispositivo razr vienen de Apple”. Puede leer: ¿Cómo está el mercado de teléfonos plegables en Colombia en 2026? Marcas, anuncios y análisis Es que justo esta semana Motorola presentó en Los Ángeles dos nuevos teléfonos plegables: el razr 70 ultra y el razr 70, los dispositivos con los que la compañía refuerza una línea que desde 1996, con el mítico StarTAC, definió cómo cabe un celular en el bolsillo. EL COLOMBIANO estuvo presente en Los Ángeles conociendo de primera mano estos modelos y además dos nuevos lanzamientos Brilliant Collection con cristales Swarovski y sonido Bose, junto a una renovada familia moto g y nuevas funciones inteligentes.

Pero hay algo más allá que la simple facilidad de guardarse (y ahora de mostrarse) a la hora de hablar de la tendencia de los teléfonos plegables que cada vez adquieren su cuota en el mercado de celulares. Desde finales del año pasado se conoció que la tendencia de este tipo de celulares estaba destinada a redefinir el mercado de los teléfonos inteligentes, “combinando flexibilidad con capacidad de actualización (...) Las proyecciones del mercado indican que estas tecnologías podrían captar una cuota de mercado significativa, señalando un posible cambio en los patrones de adopción generalizada de los teléfonos inteligentes”, escribió en diciembre la revista digital especializada en tecnología CDO Times. Esos cambios tienen que ver mucho con la maniobralidad del teléfono que ahora integra inteligencia artificial y trae funciones tan básicas, pero que no existen en ningún otro celular: la posibilidad de hacer zoom in o zoom out simplemente con girar el teléfono a la izquierda y a la derecha, respectivamente. Ni siquiera tendrá que tocar la pantalla para acercar la cámara a la imagen que quiere fotografiar o grabar. “Solo debe girar la muñeca hacia adentro o hacia afuera para acercar o alejar y una vez haya terminado de grabar tampoco necesita tocar la pantalla, solo cierre el teléfono y el video se guardará automáticamente”, explicó Mauricio Moises, gerente de gestión de productos cámaras de Motorola.

La IA ya hace parte del celular

Así luce la nueva generación de razr, la línea plegable de Motorola. FOTO Cortesía

Los plegables no están exentos de avances tecnológicos, por el contrario, lograr doblar la pantalla y que al abrirla se vea sin hendiduras o rastros del doblez es un logro con el que ha crecido esta industria.

¿Cómo es el diseño de los nuevos razr?

La familia del razr, por ejemplo, tiene una pantalla completa al abrir y una pantalla media por fuera que además permite que se accedan a las aplicaciones más importantes sin necesidad de abrir el teléfono. Esas pantallas se construyen en asocio “con los que saben”: el razr 70 ultra viene protegido con Corning® Gorilla® Glass Ceramic en la pantalla externa, lo que ofrece un rendimiento 10 veces superior ante caídas, y el razr 70 debuta con Corning® Gorilla® Glass Victus® para protegerlo contra los rayones y las caídas cotidianas. El que se abre como un libro, el razr fold, tiene una bisagra de alta resistencia y materiales como titanio y vidrio cerámico, diseñados para soportar un uso intensivo y prolongado. Puede leer: Xiaomi 17, el teléfono que “hace temblar a Apple”, ya está en Colombia: comparativa con iPhone 17 Los diseños son ultradelgados, contornos suaves y acabados diferentes a los habituales: el razr 70 ultra está disponible en un intenso azul Pantone® Orient Blue, con una textura de Alcantara® finamente grabado en relieve. Ese es un tejido Made in Italy se ve realzado por un motivo de microcelosía. Otro color es el Pantone Cocoa, con un acabado de chapa de madera natural. Por otro lado el motorola razr 70 está disponible en el Pantone Hematite con un acabado inspirado en el tejido, el Pantone Violet Ice y el Pantone Sporting Green con un acabado inspirado en el cuero, y el Pantone Bright White en acetato. En cuanto a las cámaras todas tienen integrada la IA y pueden ayudarle a ajustar automáticamente el encuadre y la iluminación para personas individuales o grupos. La idea aquí es que la IA se adapte al usuario y no al revés: utiliza Google Gemini, también está la colaboración con Microsoft para ofrecer a los usuarios un fácil acceso a Microsoft Copilot y con Perplexity se trabaja en la búsqueda en tiempo real impulsada por IA para resumir, explorar y actuar al instante.

Detalles técnicos y precio en Colombia

Si quiere conocer con precisión las particularidades técnicas le contamos que el razr 70 ultra tiene: - Pantalla externa de 4,0” con tasa de refresco de 165 Hz⁴ y brillo de hasta 3000 nits.

- Pantalla interna Extreme AMOLED de 7,0” con más de mil millones de colores (10 bits).

- Brillo máximo HDR de 5000 nits.

- Audio con Snapdragon Sound™ y altavoces con tecnología Dolby.

- Sistema de cámaras de 50 MP con sensor LOFIC y mayor rango dinámico⁸.

- Lente ultra gran angular + Macro Vision de 50 MP² y cámara interna de 50 MP².

- Procesador Snapdragon® 8 Elite con CPU Qualcomm® Oryon y GPU Adreno.

- Batería de 5000 mAh¹² con más de 36 horas de autonomía³.

- Carga rápida TurboPower™ de 68 W, inalámbrica de 30 W¹⁴ y carga inversa.

- Protección con Corning® Gorilla® Glass Ceramic (10x más resistencia a caídas)⁷. Este celular, cuentan, llegará próximamente al país. Para el razr 70:

- Pantalla externa de 3,6” con funciones completas.

- Pantalla interna Extreme AMOLED de 6,9”.

- Audio estéreo con tecnología Dolby.

- Sistema de cámaras dual de 50 MP² + ultra gran angular/Macro Vision de 50 MP².

- Cámara interna de 32 MP con tecnología Quad Pixel.

- Procesador MediaTek Dimensity 7450X.

- Batería de 4800 mAh¹⁷ con más de 36 horas de autonomía³.

- Carga rápida TurboPower™ de 30 W y carga inalámbrica de 15 W¹⁴.

- Protección con Corning® Gorilla® Glass Victus®.

Este ultimo se puede conseguir en Colombia a través de la tienda oficial de Motorola desde $ 4.999.900 *Por invitación de Motorola

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