El alma de Medellín

Colaboración especial de Mauricio García Villegas.
En los puentes sobre el río Medellín, hace muchos años, había un letrero que decía: “Si esto no es progreso, entonces, ¿qué es?”.
Los antioqueños, como todos los colombianos suelen identificar el progreso con las obras públicas, a tal punto que valoran a los alcaldes en términos de toneladas de concreto puestas sobre el terreno. Un buen alcalde debe hacer obras públicas, por supuesto, pero el progreso va más allá de eso; a veces, incluso, va en contravía de eso, como cuando se trata de proteger un bosque o un humedal.
La visión de la Medellín del futuro que quiero plasmar en este escrito hace énfasis en esta dimensión inmaterial o, si se quiere, cultural de la ciudad. Son muchos los temas culturales en los que se requieren avances significativos, pero me voy a concentrar en tres de ellos: movilidad, naturaleza y educación.