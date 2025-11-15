Más de 5,4 millones de viajeros se moverán por Medellín este fin de año

La temporada de fin de año ya arrancó y las autoridades de movilidad en Medellín y Antioquia prevén que circularán más de 5,4 millones de viajeros en los próximos dos meses y medio. Así lo informó Terminales Medellín, entidad encargada de garantizar la operación tanto de la Terminal de Transportes de Sur como la del Norte. Lea también: ¿Montaron una red que inmoviliza ilegalmente carros en Medellín? Para anticiparse a ese gran flujo de viajeros, las autoridades distritales anunciaron que se instalará un Puesto de Mendo Unificado (PMU), con el que se busca velar por el orden de esas movilizaciones.

De acuerdo con las previsiones de las autoridades, zonas como Bogotá, la costa Caribe, el Eje Cafetero y otros municipios antioqueños como Santa Fe de Antioquia, Turbo y Rionegro serán los destinos más visitados en las próximas semanas. Ricardo León Yepes, subgerente técnico y operativo de Terminales Medellín, anticipó que desde ya los funcionarios de esa entidad se están alistando para esa movilización, sobre todo con miras a hacer más estrictos los controles de seguridad. Le puede interesar: Aliste el balde: habrá cortes de agua en varios sectores de Medellín durante el puente festivo “Para la temporada de fin de año estamos preparando a todo nuestro personal operativo para la alta afluencia de viajeros que se movilizarán por Terminales Medellín. Además, se intensificarán los operativos y controles de seguridad, con el fin de garantizar un viaje seguro y legal para nuestros usuarios”, dijo el funcionario.