Estrategia contra el mal parqueo en Medellín comienza por Buenos Aires

El mal parqueo en zonas de alta circulación dificulta la movilidad fluida, la recolección de basuras, la atención de emergencias y el tránsito de carros; en otras palabras, hace que se ralentice la vida en la ciudad, y es la razón para que la Alcaldía ensaye diversas fórmulas para contrarrestar este problema. La última estrategia, consistente en la conversión de vías que han sido bidireccionales en unidireccionales, comenzó por el sector de Buenos Aires, donde ya se comenzaron las obras de infraestructura necesarias para aplicarla.

Previo a los trabajos hubo una labor de estudio de alternativas y de socialización con la comunidad y los gremios del sector, según informó la Alcaldía, la cual estimó que con ello se beneficiarán más de 52.000 personas de la comuna 9, que se espera que disfruten de un mejor flujo vehicular.

Fuentes del Distrito detallaron que la unidireccionalidad, la organización del parqueo gratuito, el reordenamiento de las áreas de cargue y descargue y la nueva señalización tendría un efecto positivo en 33.594 habitantes del barrio Loreto, 11.151 de Gerona y 7.472 de La Milagrosa, con una inversión que superó los 700 millones de pesos.

De manera concreta, la intervención ejecutada con este propósito incluyó la señalización de 92 zonas de parqueo para vehículos, 30 para motocicletas en grupo y 97 individuales, es decir que en total son 122 espacios que actualmente son de uso cotidiano por parte de la comunidad.

Las vías dispuestas en un solo sentido se aplica en 40 tramos en los barrios antes mencionados, donde instalaron 88 señales nuevas para información, prevención y control del territorio.

Los nuevos sentidos de circulación serán en la carrera 28B entre la calle 38F y la carrera 29A, y en la carrera 28B entre calle 40A y carrera 29. De igual manera, quedaron establecidos en la carrera 31 entre calles 40 y 45, carrera 32 entre las calles 40 y 45, la carrera 33 entre las calles 41 y 45, carrera 33A entre calles 41 y 45, en la calle 40, la carrera 31, la calle 40A entre carreras 31 y 33A, calle 41 entre carreras 31 y 33A, calle 42 entre carreras 31 y 33.

Por otra parte, hubo aplicación del mejoramiento vial en la calle 43 entre carreras 29 y 33, y en la calle 44 entre carreras 29 y 33.

“Estamos haciendo un trabajo no solo de control y orden, sino también de cultura ciudadana, vamos a necesitar apoyo de la gente. Es lo que viene para otras zonas. Yo le he dicho al equipo: lleguemos con cultura ciudadana, hagamos pedagogía, si después vemos que no se pudo, tenemos que aplicar la autoridad. Yo sé que la gente va a ayudar y vamos a hacer que avance”, apuntó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

En 2024, las autoridades de movilidad de la ciudad aplicaron 43.115 comparendos por mal parqueo de vehículos en las calles y realizaron 12.135 inmovilizaciones. En lo que va de 2025, por esa misma infracción, han impuesto 27.438 multas y de ellas 463 han sido en la comuna 9-Buenos Aires.

La sanción económica por ese concepto, es decir, por dejar carros y motos en los sitios no permitidos en las vías, es de 604.100 pesos, además de los costos de grúa y parqueadero según el tipo de vehículo.

A los procedimientos antes descritos se suma la instalación de cepos, es decir, los dispositivos amarillos utilizados para bloquear las llantas de los vehículos mal estacionados y que solo pueden ser retirados por un agente de tránsito, con multa de por medio.

Durante el 2024 les pusieron 2.376 cepos a vehículos mal estacionados, una medida que sí tuvo una disminución en comparación con 2023, cuando se ubicaron 3.978.

Gutiérrez anunció igualmente que, de manera complementaria, viene una inversión grande en semáforos con uso de técnicas de la Cuarta Revolución Industrial e Inteligencia Artificial para la capital antioqueña.