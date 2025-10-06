Estos serían los movimientos del albanés-ecuatoriano que asesinaron en el barrio El Poblado, de Medellín

La muerte del albanés-ecuatoriano Artur Tushi en las afueras del centro comercial Santafé, en el suroriente de Medellín, y los señalamientos del secretario de Seguridad de Medellín sobre la presencia de bandas del país balcánico en el Parque Lleras, hacen cuestionar sobre el movimiento de estructuras criminales europeas en la ciudad.
Este balcánico, nacido en la ciudad de Lezhë (Albania) hace 44 años, fue abordado por unos hombres en moto cuando caminaba por las afueras de este centro comercial, quienes le propinaron 11 lesiones con arma de fuego. Al parecer se dirigía hacia donde se estaba quedando, en un conjunto residencial de este sector.