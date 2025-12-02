Influencers, novatos y caras conocidas que quieren llegar a la Cámara por Antioquia

A falta de una semana para cerrar las inscripciones de las próximas elecciones al Congreso, los candidatos a la Cámara por Antioquia parecen estar ya bien definidos, al menos en los partidos tradicionales, en la izquierda y en el centro. En este artículo previo analizamos los movimientos de la derecha, donde faltan todavía nombres por definir. Hoy, ponemos la lupa a los partidos y movimientos que van desde la centro derecha hasta la izquierda. Puede leer: Reacomodo en la derecha paisa: quiénes se bajan y cuáles llegan a la Cámara En estos, a diferencia de lo que ocurre en partidos como el Centro Democrático y el Conservador, hay una apuesta por personajes con reconocimiento en redes sociales, como es el caso de Hernán Muriel, del Pacto Histórico, o de Hannah Escobar, que aspirará por la Coalición Ahora Colombia. Sin embargo, también hay espacio para viejos conocidos de la política local que reaparecieron, como Rafael Nanclares o Nátaly Vélez. Vamos por partes:

MC30543906

El activismo de la izquierda

Una de las principales estrategias de la izquierda para las próximas elecciones legislativas ha sido darles protagonismo a personas que, muchas veces sin trayectoria política, profesional o académica, se han hecho famosas gracias a su activismo en redes sociales, y en Antioquia no harán la excepción. Quien encabezará la lista del Pacto Histórico será el activista digital Hernán Muriel, quien sacó 41.612 votos en la pasada consulta que hizo el partido. Casi el doble de los votos del actual representante Alejandro Toro, quien quedó en el segundo lugar. Le puede interesar: 5 claves para entender lo que viene tras encuesta presidencial de Invamer Sin embargo, hay que recordar que el Pacto Histórico presentará listas “cremallera” así que será una mujer quien tendrá la segunda opción de cobijarse con los votos del movimiento del presidente Petro. En este caso es Verónica Estrada, quien sorpresivamente, dado que era su primera experiencia política, quedó tercera en la consulta con 7.151 votos, de los cuales el 55% los obtuvo en el Bajo Cauca. Esas son las dos cartas que tiene el movimiento del presidente Petro para las próximas legislativas en Antioquia, pues la actual representante Susana Gómez no volverá a participar en la contienda. Vale la pena recordar que Antioquia fue el segundo departamento con la menor votación del país en la consulta del Pacto Histórico, con el 2,67% de afluencia de los potenciales votantes.

Nanclares, la ficha de Fajardo

Actualmente, el centro político de Antioquia tiene un representante a la Cámara: Daniel Carvalho, que no volverá a aspirar porque quiere ser alcalde de Medellín. En su reemplazo, desea que llegue Camilo Quintero, quien hizo parte de su equipo de trabajo y fue coautor de iniciativas como la ley contra el ruido y la de ciudades verdes. Sin embargo, Quintero quedó de 11 en la lista de 17 candidatos que presentó la coalición Ahora Colombia, compuesta por Dignidad y Compromiso (Robledo y Fajardo), el Nuevo Liberalismo (Galán) y el Mira (los cristianos). En cabeza de esa lista quedó Rafael Nanclares, exsecretario de Movilidad de Medellín y de Infraestructura de Antioquia, siempre de la entraña de Fajardo, que irá en llave con Federico Restrepo al Senado. En segundo lugar quedó Hannah Escobar, quien podría ser la sorpresa de la lista si logra convertir en votos los seguidores que ha conseguido gracias a su activismo en defensa del sistema de salud en redes sociales. Pero en la lista hay otras caras conocidas de la política local, como el exrepresentante a la Cámara Víctor Correa o el exalcalde de La Ceja Nelson Carmona.

PP29510870

Liberales sin Peinado y con Bedoya

En las toldas liberales habrá movidas fuertes: por un lado, el representante Julián Peinado, uno de los mayores electores del partido en el departamento, saldrá del Congreso después de quedar salpicado en el escándalo de corrupción de la UNGRD. Según fuentes del partido, el envigadeño buscaría bajar la marea para volver en el 2027 como candidato a la Alcaldía de Envigado, de la mano del exalcalde Braulio Espinosa, que a su vez aspiraría a la Gobernación de Antioquia. De ese equipo de liberales de Envigado dirigidos por Héctor Londoño, al Congreso van a presentar una plancha compuesta por Santiago Montoya, el exalcalde de Sabaneta, al Senado, y Camilo Gómez, exconcejal de Envigado, a la Cámara. Siga leyendo: ¿Quiénes son los dos congresistas paisas mencionados en escándalo de contratos de Invías? En cuanto a los alfiles del exsenador Julián Bedoya, la representante liberal y petrista (al menos durante estos años) María Eugenia Lopera aspirará al Senado, y para su reemplazo en Cámara el más opcionado es el “cura” Néstor Restrepo, de Bello, exsecretario de Educación de Antioquia y muy cercano a Luis Pérez. Sin embargo, una sorpresa de última hora podría ser el nombre de María del Pilar Rodríguez, comunicadora antioqueña y esposa del exsenador Julián Bedoya.

DG31404869

‘Caras nuevas’ de los tradicionales