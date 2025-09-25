‘Mr. Stiven’ fue parado por la Policía en plena transmisión en vivo y lo condujeron a estación en Cali

Steven Tangarife Caicedo, más conocido en el mundo de los streamers como ‘Mr. Stiven’, fue detenido en Cali mientras realizaba una transmisión en vivo para sus suscriptores en la plataforma de YouTube.

Videos publicados en redes sociales muestran cómo el creador de contenido conducía un taxi para evidenciar el trabajo de los conductores de este sistema de transporte público. Sin embargo, al iniciar la transmisión, fue detenido por agentes de la Policía, quienes le solicitaron que orillara el vehículo para una inspección, mientras mostraban un arma de dotación.

Lea también: La Velada del Año 5: ¿cómo le fue a Westcol en la pelea contra TheGrefg?

“Párelo, párelo”, decían los funcionarios mientras indicaban el lugar donde querían que Steven estacionara el carro.

-Mr. Stiven: “Ey, ¿pero cuál es esa agresividad, mano? Uy, pa”.

-Policías: “Pero es que si te la estás dando de lamparoso por ahí, brother”.

-Mr. Stiven: “¿Pero lamparoso por qué?”

En ese momento, un agente le pregunta: “¿Qué están haciendo, algún stream o qué?”

-Mr. Stiven: “Sí, estoy camellando, mi hermano”.