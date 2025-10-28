Murió empleado del London Bagel Museum tras trabajar 80 horas a la semana en Corea del Sur

Un hombre entre los 20 y 26 años, que trabajaba en London Bagel Museum, una de las cadenas de panaderías más reconocidas de Corea del Sur, murió tras haber trabajado casi 80 horas semanales, según denunció el Partido de la Justicia, una colectividad progresista minoritaria.
El joven había ingresado a la empresa en mayo de 2024 y llevaba 14 meses vinculado cuando se produjo su muerte. De acuerdo con el comunicado del partido, el trabajador había llegado al establecimiento a las 9:00 a. m. y se retiró cerca de la medianoche el día previo a su fallecimiento. Cinco días antes, habría cumplido una jornada de 21 horas continuas.