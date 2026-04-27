Muere el ministro de Defensa de Malí en ataque rebelde que sacude la seguridad del país: un golpe a la junta militar

La muerte del ministro de Defensa de Malí, el general Sadio Camara, en medio de una ofensiva armada coordinada, marca un nuevo punto crítico en la ya prolongada crisis de seguridad que enfrenta este país del Sahel. El ataque, ocurrido el sábado, fue atribuido a una inusual alianza entre grupos yihadistas y separatistas, que lograron golpear simultáneamente varias ciudades, incluida la capital. Según confirmaron las autoridades el domingo, Camara murió tras resultar herido durante un asalto contra su residencia, en el que participaron un atacante suicida con coche bomba y otros combatientes armados. De acuerdo con la versión oficial, el ministro alcanzó a repeler parcialmente el ataque antes de ser trasladado a un hospital, donde finalmente falleció. El anuncio fue realizado por el Gobierno a través de un comunicado oficial y replicado por la televisión estatal, en el que también se enviaron condolencias a la familia del alto funcionario. Su muerte representa una de las pérdidas más significativas para la junta militar que gobierna el país y que desde hace años enfrenta múltiples frentes de conflicto.

El ataque del sábado ha sido descrito como uno de los más amplios y coordinados contra el Estado maliense en los últimos años. No solo tuvo lugar en Bamako, sino también en varias ciudades y bases militares a lo largo del país. Conozca: Colombianos deportados al Congo: Cómo el asilo en EE. UU. terminó en traslado a terceros países Aunque el Gobierno aseguró que la ofensiva había sido contenida para el domingo, aún persisten dudas sobre el control territorial en regiones clave, especialmente en el norte. Las autoridades no han entregado un balance oficial de víctimas mortales, limitándose a señalar que al menos 16 personas resultaron heridas, entre civiles y militares. Este nuevo episodio de violencia se enmarca en un conflicto complejo que combina la insurgencia yihadista —con grupos vinculados a Al Qaeda y al Estado Islámico— con una histórica rebelión separatista en el norte del país.

Una ciudad en disputa

Uno de los puntos más sensibles tras la ofensiva es la ciudad de Kidal, considerada durante años un bastión de los movimientos separatistas tuareg. El Frente de Liberación de Azawad (FLA) aseguró haber tomado el control del territorio tras la retirada de fuerzas malienses y de combatientes vinculados a Rusia. “Kidal es declarada libre”, afirmó un portavoz del grupo, en una declaración que, de confirmarse, representaría un duro golpe simbólico y estratégico para el Gobierno.

Hasta ahora, el ejército de Malí no ha confirmado esa retirada y sostiene que continúa operando en la zona contra lo que denomina “grupos terroristas armados”. La ciudad había sido recuperada en 2023 por fuerzas gubernamentales con apoyo de mercenarios rusos, en una operación considerada clave para la junta.

Alianzas estratégicas en búsqueda del control

Uno de los elementos más preocupantes del ataque es la cooperación entre actores que históricamente habían operado por separado. El FLA confirmó que actuó en conjunto con el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM), organización vinculada a Al Qaeda. Expertos en seguridad han advertido que esta coordinación representa un cambio significativo en la dinámica del conflicto. El analista Wassim Nasr señaló que no solo se trata de una alianza táctica, sino de un entendimiento con implicaciones políticas, ya que ambos grupos reconocieron públicamente su colaboración. Esta convergencia amplifica la capacidad operativa de los grupos armados y plantea nuevos desafíos para las autoridades malienses, que enfrentan una amenaza cada vez más articulada.

Por otro lado, el papel de Rusia se encuentra inmerso como el principal socio de seguridad del Gobierno maliense. Desde los golpes de Estado en la región, Malí —junto con Níger y Burkina Faso— se ha alejado de sus aliados occidentales y ha fortalecido sus vínculos con Moscú. Sin embargo, la capacidad de los grupos armados para ejecutar ataques simultáneos en distintos puntos del país ha generado cuestionamientos sobre la eficacia de ese apoyo. Analistas como Ulf Laessing han señalado que la ofensiva evidencia fallas en inteligencia y en la protección de centros urbanos clave. “Es un duro golpe para Rusia”, afirmó el experto, al subrayar que las fuerzas presentes en el país no lograron anticipar ni contener la magnitud de los ataques.

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