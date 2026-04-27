Muere el ministro de Defensa de Malí en ataque rebelde que sacude la seguridad del país: un golpe a la junta militar

La muerte del ministro de Defensa de Malí, el general Sadio Camara, en medio de una ofensiva armada coordinada, marca un nuevo punto crítico en la ya prolongada crisis de seguridad que enfrenta este país del Sahel. El ataque, ocurrido el sábado, fue atribuido a una inusual alianza entre grupos yihadistas y separatistas, que lograron golpear simultáneamente varias ciudades, incluida la capital.
Según confirmaron las autoridades el domingo, Camara murió tras resultar herido durante un asalto contra su residencia, en el que participaron un atacante suicida con coche bomba y otros combatientes armados. De acuerdo con la versión oficial, el ministro alcanzó a repeler parcialmente el ataque antes de ser trasladado a un hospital, donde finalmente falleció.
El anuncio fue realizado por el Gobierno a través de un comunicado oficial y replicado por la televisión estatal, en el que también se enviaron condolencias a la familia del alto funcionario. Su muerte representa una de las pérdidas más significativas para la junta militar que gobierna el país y que desde hace años enfrenta múltiples frentes de conflicto.