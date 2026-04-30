Murió el famoso pintor y escultor alemán Georg Baselitz a los 88 años: “puso el mundo al revés para entender la historia”

El pintor, dibujante, grabador y escultor alemán Georg Baselitz, una famosa figura destacada del arte contemporáneo, conocido por su interpretación de los traumas de la historia alemana y sus cuadros al revés, murió a los 88 años.
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La galería Thaddaeus Ropac con la que trabajó durante mucho tiempo confirmó su fallecimiento este jueves 30 de abril a la AFP. Baselitz, quien “influyó profundamente en sus contemporáneos y en los artistas que le sucedieron, murió en paz”, informó en un comunicado.