Murió el famoso pintor y escultor alemán Georg Baselitz a los 88 años: “puso el mundo al revés para entender la historia”

El pintor, dibujante, grabador y escultor alemán Georg Baselitz, una famosa figura destacada del arte contemporáneo, conocido por su interpretación de los traumas de la historia alemana y sus cuadros al revés, murió a los 88 años. Le puede interesar: En video | Israel intercepta flotilla rumbo a Gaza y detiene a 175 activistas, incluidos 3 colombianos La galería Thaddaeus Ropac con la que trabajó durante mucho tiempo confirmó su fallecimiento este jueves 30 de abril a la AFP. Baselitz, quien “influyó profundamente en sus contemporáneos y en los artistas que le sucedieron, murió en paz”, informó en un comunicado.

Nacido en la Alemania nazi y educado en la antigua Alemania oriental, dejó una obra que se extiende a lo largo de seis décadas, experimentando con todas las técnicas en formatos muy grandes. Hans Georg Bruno Kern, nacido en 1938 en Deutschbaselitz, no lejos de Dresde, en Sajonia (este), adoptó en 1961 el seudónimo de Georg Baselitz en referencia a su ciudad natal.

El pintor, dibujante, grabador y escultor alemán Georg Baselitz. FOTO: AFP

Su primera exposición en Berlín Oeste, en 1963, fue calificada de “pornográfica” por la prensa. Dos de sus cuadros fueron confiscados, acusados de ser excesivamente explícitos, y la muestra fue clausurada. Se desencadenó entonces una sonada batalla legal, y su obra fue finalmente reconocida dos años más tarde en Florencia, Italia, donde expuso su serie titulada “Héroes”.

El legado de Baselitz: la pincelada que pintó las heridas de Alemania

Sus obras, que a menudo hacen referencia a los traumas de la historia alemana, figuran actualmente en algunas de las colecciones públicas más prestigiosas de todo el mundo. Para los criticos, Baselitz fue el artista que “puso el mundo al revés para entender la historia”. “Todos los pintores alemanes cargan una neurosis con respecto al pasado alemán. Es decir, la guerra y, sobre todo, la posguerra”, dijo en 2013. “Todo eso me hundió en una profunda depresión y me sometió a una presión inmensa. Mis cuadros son, en cierto modo, batallas”, señaló.

Georg Baselitz, el maestro que invirtió el sujeto para priorizar la pintura, muere dejando un vacío inmenso en las colecciones más prestigiosas del planeta. FOTO: AFP

Baselitz era también conocido por sus frases ofensivas, como en una entrevista en 2013 donde expresó su convicción de que las mujeres “no pintan tan bien” como los hombres. Baselitz no solo pintó, sino que también dibujó, grabó y esculpió. Fue en 1969 cuando inició su trabajo sobre la representación invertida del motivo, cuyo primer cuadro sería “Der Wald auf dem Kopf” (El bosque cabeza abajo).