Luto en el urbanismo de Medellín: falleció la arquitecta Zoraida Gaviria

El urbanismo y la academia de Medellín están de luto. Este 6 de agosto falleció la arquitecta Zoraida Gaviria Gutiérrez, una de las figuras más importantes en la historia de la planeación de la ciudad.
Instituciones como la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Universidad Pontifica Bolivariana (UPB), el Metro de Medellín, entre otras, lamentaron el deceso de la investigadora y destacaron su legado para la ciudad.
Gaviria Gutiérrez realizó sus estudios en arquitectura en la Universidad Pontificia Bolivariana. También realizó una maestría en Planeación Física Urbana en la Universidad Nacional y una especialización en Régimen de Empresas Públicas en el Instituto de Administración Pública de la Universidad Alcalá de Henares, España.