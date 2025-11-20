Adulta mayor falleció luego de caerse en las escaleras eléctricas del centro comercial El Tesoro en Medellín

Mientras disfrutaba de los almacenes, restaurantes y diversas atracciones del Parque Comercial El Tesoro, en el suroriente de Medellín, una adulta mayor se subió a una de las escaleras eléctricas y en el recorrido habría perdido el equilibrio cayéndose en las mismas. Aunque en principio se pensó que era una lesión simple, al final por cuenta de las afectaciones de este incidente, la mujer falleció.
Todo comenzó en la tarde del pasado lunes festivo, cuando María Cristina Andrade Monje, de 76 años, se encontró en este centro comercial en compañía de sus familiares. Cuando se estaban movilizando de un piso al otro, esta mujer se cayó, sufriendo golpes en su cuerpo, que obligaron a su remisión a un centro asistencial.