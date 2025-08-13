Muerte de la actriz porno Lina Bina: lo que se sabe sobre su repentino fallecimiento

Lina Bina, actriz de cine para adultos y reconocida creadora de contenido en redes sociales bajo el nombre artístico MissJohnDough, murió de manera repentina a los 24 años. De acuerdo con el diario británico The Sun, la causa del fallecimiento fueron complicaciones derivadas de un coágulo en el corazón y el cuello.
La confirmación llegó a través de su hermana, Moni, quien en declaraciones recogidas por el mismo medio compartió el impacto de la noticia: “No puedo creer que realmente te hayas ido, hermanita. Me desperté esta mañana deseando que fuera una pesadilla”.