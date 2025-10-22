Investigan la muerte de un bebé de dos meses en una fundación infantil de Cali: otro niño habría sacado al menor de su cuna

Un trágico hecho tiene consternada a Cali luego de que un bebé de apenas dos meses falleciera tras ser hallado abandonado en el barrio Ciudad Jardín. Las autoridades revelaron que otro niño, de seis años, habría sacado al pequeño de su cuna a una cuneta.
El suceso ocurrió en la mañana del lunes dentro de las instalaciones de la Fundación Chiquitines, una entidad reconocida por brindar protección y acompañamiento a menores víctimas de abandono o violencia. De acuerdo con la información suministrada por la Policía Metropolitana de Cali, el bebé fue encontrado en una cuneta interna del hogar infantil.
El coronel Jairo Arturo Sanabria, jefe de la seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana, explicó que las cámaras de seguridad permitieron esclarecer parte de lo ocurrido.