El ciclismo colombiano lamenta el fallecimiento en España del boyacense Cristian Muñoz: se había caído el fin de semana

Tenía la mezcla perfecta entre timidez y espontaneidad que caracteriza al ciclista boyacense. No hablaba mucho, pero cada vez que conseguía una victoria de etapa sonreía, demostraba la alegría que nacía de un logro alcanzado. Era un hombre esforzado que no ahorraba una gota de sudor en la carretera. El arte de no rendirse Cristian Muñoz lo aprendió de sus padres cuando era niño en Ventaquemada, Boyacá, su tierra natal.
Siendo un infante le ayudaba a sus progenitores a sembrar cebolla y criar ganado en una parcela del municipio en que creció. Muñoz, hombre de contextura delgada, alto (1,79 metros de estatura) y cachetes rosados por el golpe del frío en el rostro, era el orgullo de Ventaquemada, tierra famosa por las arepas boyacenses que venden en las fábricas que quedan sobre la vía Tunja-Bogotá.