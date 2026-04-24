El ciclismo colombiano lamenta el fallecimiento en España del boyacense Cristian Muñoz: se había caído el fin de semana

Tenía la mezcla perfecta entre timidez y espontaneidad que caracteriza al ciclista boyacense. No hablaba mucho, pero cada vez que conseguía una victoria de etapa sonreía, demostraba la alegría que nacía de un logro alcanzado. Era un hombre esforzado que no ahorraba una gota de sudor en la carretera. El arte de no rendirse Cristian Muñoz lo aprendió de sus padres cuando era niño en Ventaquemada, Boyacá, su tierra natal. Siendo un infante le ayudaba a sus progenitores a sembrar cebolla y criar ganado en una parcela del municipio en que creció. Muñoz, hombre de contextura delgada, alto (1,79 metros de estatura) y cachetes rosados por el golpe del frío en el rostro, era el orgullo de Ventaquemada, tierra famosa por las arepas boyacenses que venden en las fábricas que quedan sobre la vía Tunja-Bogotá.

Cuando le mencionaban su municipio también se alegraba. El ciclista del Nu Colombia, que falleció este viernes en Asturias, España, después de que se complicara una infección de una herida que tuvo como consecuencia de una caída en el Tour de Jura, que se corrió en Francia el sábado pasado, era el orgullo de Ventaquemada.

¿Quién era Cristian Camilo Muñoz?

Como buen ciclista boyacense, Muñoz era bueno escalando en la bicicleta y sabía soportar la altura. La mayor parte de su vida transcurrió en los 2.630 metros sobre el nivel del mar de Ventaquemada y ahí empezó a forjar una carrera destacada en el ciclismo colombiano. Cristian se dio a conocer al país en 2017, cuando corría para el equipo Coldeportes-Zenú y quedó en el puesto 13 del Giro de Italia juvenil. Para entonces era una promesa del pedalismo colombiano que fue dos veces subcampeón de la Vuelta a la Juventud y se preparaba para competir en el Tour de L’Avenir, la carrera francesa más importante del mundo para ciclistas sub-23. En aquella edición, ganada por Egan Bernal, Muñoz terminó en el puesto 28 de la clasificación general a 30 minutos y 26 segundos del campeón.

Después de eso se le abrieron las puertas para ir al extranjero. Hizo pruebas en el Quick Step belga, donde había tenido un buen paso el antioqueño Fernando Gaviria, pero su destino resultó en el UAE Team Emirates de Arabia, al que llegó en 2019. En ese elenco, en el que estuvo hasta finales del 2021, fue compañero del velocista paisa y del esloveno Tadej Pogacar, llamado a ser el mejor ciclista de la historia.

Después regresó a Colombia. Siempre estuvo bajo la guía de Raúl y Gabriel Jaime Mesa. Primero en el Equipo EPM, en el que corrió entre 2022 y 2023. Después en el Team Nu Colombia, para el que compitió desde 2024 hasta el día de su fallecimiento. “Estamos muy tristes con la muerte de Cristian Muñoz. Tuvo un accidente el sábado. Tuvo un problema grande en la rodilla. Allá le hicieron las costuras. Nos lo llevamos para España. El médico Javier Rodríguez, que es quien nos acompaña, lo estaba tratando con los antibióticos que le recetaron en Francia y vio que se le estaba hinchando la pierna y se decidió llevarlo a un hospital de Oviedo por urgencias. Lo dejaron porque no lo veían bien”, dijo Raúl Mesa, director del equipo para el que corría.

¿Qué reacciones ha generado la muerte de Cristian Muñoz en España?

Muñoz falleció a las 5 de la mañana del viernes en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital al que lo trasladaron. De acuerdo con lo que manifestó el Nu en un comunicado de prensa, la infección se complicó y los médicos no pudieron hacer nada más. Angela Ruiz, su esposa, quien cumplió años el 21 de abril pasado –Cristian le dedicó una publicación en su cuenta de Instagram–, había viajado desde Colombia hacia España para acompañar a Muñoz en su proceso de recuperación y tratar de regresar lo más pronto posible al país. Sin embargo, según supo este diario, cuando se bajó del avión en el Aeropuerto de Barajas en Madrid, se enteró del fallecimiento del ciclista.