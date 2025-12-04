Piden esclarecer muerte de un interno en la cárcel El Pedregal de Medellín

Un recluso de 56 años falleció en la cárcel El Pedregal, en hechos que son materia de investigación.
El deceso fue denunciado por la Veeduría Penitenciaria Nacional, organización que sostuvo tener indicios de que se trataría de una presunta negligencia médica.
Jorge Carmona, líder de esa veeduría, señaló que el caso se remonta al pasado 1 de diciembre, cuando un interno identificado como Élber Ochoa Gómez sufrió de quebrantos en su salud.