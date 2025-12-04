x

Piden esclarecer muerte de un interno en la cárcel El Pedregal de Medellín

Una veeduría pidió investigar si un recluso habría muerto por negligencias médicas en ese centro penitenciario.

  El fallecimiento de un interno reavivó el debate por las condiciones en la cárcel El Pedregal. FOTO: Julio César Herrera Echeverri
    El fallecimiento de un interno reavivó el debate por las condiciones en la cárcel El Pedregal. FOTO: Julio César Herrera Echeverri
El Colombiano
El Colombiano
hace 31 minutos
bookmark

Un recluso de 56 años falleció en la cárcel El Pedregal, en hechos que son materia de investigación.

El deceso fue denunciado por la Veeduría Penitenciaria Nacional, organización que sostuvo tener indicios de que se trataría de una presunta negligencia médica.

Le puede interesar: Internos de la cárcel El Pedregal pusieron lindo el parque de Belén, en Medellín

Jorge Carmona, líder de esa veeduría, señaló que el caso se remonta al pasado 1 de diciembre, cuando un interno identificado como Élber Ochoa Gómez sufrió de quebrantos en su salud.

De acuerdo con el reporte de esa veeduría, Ochoa habría sido atendido aquel día por lo menos tres veces en la unidad de sanidad de ese centro de reclusión, pero habría sido devuelto al patio por no tener nada, a juicio del personal que lo revisó.

Posteriormente, varios de los compañeros de patio del hombre habrían vuelto a pedir durante la noche de aquel 1 de diciembre que Ochoa fuera atendido, señalando no verlo bien.

Lea también: Crisis de salud en cárcel Pedregal de Medellín: varios reclusos tienen brote cutáneo y hay más de 50 con complicaciones de enfermedades

Según la veeduría, el recluso habría sido inyectado con alguna sustancia y devuelto a su celda.

“Al parecer, según los mismos compañeros, fallece por un supuesto infarto al interior del patio 8 sin recibir primeros auxilios y sin haber intentado, al menos por humanidad, remitirlo a un centro hospitalario de la ciudad de Medellín”, sostuvo Carmona.

El fallecimiento de este interno reavivó el debate por las condiciones en la cárcel El Pedregal.

Siga leyendo: Alerta en la cárcel de Pedregal: brote de tuberculosis deja a 10 mujeres infectadas

Carmona añadió que días atrás ya había fallecido otro interno en el patio 6 de ese mismo centro de reclusión, razón por la que instó a los organismos de control a esclarecer lo ocurrido con ambos casos y verificar cómo se está ejecutando la atención en salud a las más de 3.500 personas privadas de la libertad de ese centro, incluyendo hombres y mujeres.

“Como veeduría le solicitamos a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría Regional de Antioquia que se investiguen estas últimas muertes y el accionar de los funcionarios públicos con respecto a las garantías que le deben prestar a todos los privados de la libertad en calidad de condenados e indiciados y se investigue si efectivamente hubo o no negligencia médica e institucional”, añadió.

EL COLOMBIANO consultó con el Inpec sobre el caso, pero hasta el momento de la publicación de este artículo ese ente no se había pronunciado.

