“Símbolo de progreso y ética empresarial”: Antioquia y Colombia despiden a don José María Acevedo, fundador de Haceb

El empresariado colombiano está de luto este lunes tras conocerse el fallecimiento de don José María Acevedo, fundador de la empresa de electrodomésticos y gasodomésticos antioqueña Haceb. Don José María, que el pasado 2 de agosto cumplió 106 años, falleció en la tarde de este lunes, según pudo establecer este diario. La compañía que forjó y que se convirtió en una de las empresas más reconocidas del país, confirmo su deceso en la noche de este 27 de octubre. “Como la familia Haceb hoy lo despedimos con nuestro corazón lleno de gratitud, y manteniendo el firme compromiso de preservar su legado. Que su ejemplo y su recuerdo viva entre nosotros, sean nuestro motor para seguir trabajando y consolidando el liderazgo de Haceb como una de las empresas insignia de nuestro país”, escribió la empresa en un comunicado.

Tras confirmarse su fallecimiento, las condolencias no se hicieron esperar. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue de los primeros en pronunciarse a través de sus redes sociales, reconociendo a don José María como “símbolo del trabajo, la disciplina y el amor por Antioquia y Colombia”. “Gracias por inspirar a tantas generaciones con su ejemplo y su visión. Deja una huella inmensa. Mis oraciones y todo mi cariño para su familia y para la gran familia Haceb. Que descanse en paz”, agregó el mandatario local en su cuenta de X.

Proantioquia, por su parte, destacó su legado en el desarrollo industrial antioqueño. “Hasta sus 106 años de vida, don José Maria Acevedo dedicó todos sus esfuerzos a construir un legado que más que una gran empresa es inspiración para todos los colombianos, símbolo de progreso y ética empresarial. A su familia, a toda la comunidad de Haceb, los acompañamos en este difícil momento”, indicaron en sus redes sociales. “Gratitud con José María Acevedo, con su forma única y hermosa de construir empresa”, agregaron.

El expresidente Álvaro Uribe, por su parte, escribió: “Duele su partida, finalmente la vida es efímera, pero su legado no tendrá fin. Creó empresa durante toda su existencia que sobrepasó los 100 años. Con su dirección Haceb nunca se ha detenido en innovación. Miles de trabajadores agradecidos recordarán su genuino espíritu social. Que su ejemplo alimente el concepto de economía fraterna en Colombia y en Antioquia”.

Del mismo modo, la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, Corpades, destacó el ejemplo industrial de don José María Acevedo “que trasciende lo corporativo: un faro de avance y rectitud para Colombia” “A sus deudos y al equipo de Haceb, toda nuestra solidaridad en esta pena. Eterna gratitud por su visión singular de edificar la empresa del país y el ejemplo”, lamentaron.