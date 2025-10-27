“Símbolo de progreso y ética empresarial”: Antioquia y Colombia despiden a don José María Acevedo, fundador de Haceb

El empresariado colombiano está de luto este lunes tras conocerse el fallecimiento de don José María Acevedo, fundador de la empresa de electrodomésticos y gasodomésticos antioqueña Haceb.
Don José María, que el pasado 2 de agosto cumplió 106 años, falleció en la tarde de este lunes, según pudo establecer este diario. La compañía que forjó y que se convirtió en una de las empresas más reconocidas del país, confirmo su deceso en la noche de este 27 de octubre.
“Como la familia Haceb hoy lo despedimos con nuestro corazón lleno de gratitud, y manteniendo el firme compromiso de preservar su legado. Que su ejemplo y su recuerdo viva entre nosotros, sean nuestro motor para seguir trabajando y consolidando el liderazgo de Haceb como una de las empresas insignia de nuestro país”, escribió la empresa en un comunicado.