Fue a una fiesta en un hotel del Centro de Medellín y lo encontraron muerto en un baño

Las autoridades policiales abrieron una investigación para aclarar las extrañas condiciones en las que fue hallado el cuerpo sin vida de un joven en un baño de un hotel del Centro de Medellín. El homicidio se perpetró en un hotel ubicado en el barrio Villanueva, al parecer luego de una fiesta que se realizó a altas horas de la noche. Se presume que un grupo de por lo menos diez personas Habría acudido al establecimiento hotelero, ubicado a la altura de la carrera El Palo, y alquilaron una habitación situada en un segundo piso.

Dicho grupo, según informes preliminares, estaría integrado por al menos 10 personas, entre ellas nueve hombres y una mujer. Sin que sea claro lo ocurrido, se sabe que transcurrida una hora del ingreso, en la habitación se habría escuchado una detonación y el numeroso grupo que estaba allí emprendió de inmediato la huida. En instantes confusos, uno de los hombres que huíaRecibió varias heridas en sus brazos y piernas. y tuvo que ser trasladado de emergencia a un centro asistencial.

Ente tanto, los empleados del hotel ingresaron a inspeccionar la habitación para cotejar que habría ocurrido y fue allí que se toparon con el cuerpo sin vida de un joven de entre 25 y 30 años, que tenía vinipel envuelto alrededor de su cabeza y una sábana atada al cuello. Alarmados por el hallazgo, los empleados llamaron a la línea de emergencias 123, desde donde se desplegó un operativo de respuesta inmediato. Según quedó registrado en un reporte del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) agentes de la Sijín de la Policía llegaron al hotel hacia las 12:34 de la madrugada y verificaron que la víctima tenía señales de asfixia mecánica y lesiones con objetos contundentes. Por ahora se desconoce la identidad del fallecido.