Lo que se sabe del crimen de influencer Esmeralda Ferrer: su cuerpo fue hallado en bolsas junto al de su esposo e hijos

La familia fue hallada muerta al interior de una camioneta en un talle de Guadalajara. El crimen, al parecer, estaría relacionado con las actividades que realizaba su esposo.

    Ella era Esmeralda Ferrer, la tiktoker asesinada junto a su familia en México. FOTOS: Capturas tomadas de TikTok @esmeraldafg222
    La imagen en la que Esmeralda Ferrer hace alusión a un narcocorrido. FOTO: Captura tomada de TikTok @esmeraldafg222
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

No fue sino hasta el pasado jueves, 28 de agosto, que las autoridades mexicanas lograron identificar los cuerpos de una familia de cuatro integrantes (dos adultos y dos niños) que fueron hallados desde el día 22 envueltos en bolsas de plástico dentro de una camioneta Guadalajara, Jalisco, México.

Lea aquí: ¿Víctima de los narcocorridos? Ernesto Barajas del grupo Enigma Norteño fue asesinado en México

Se trataba de la tiktoker Esmeralda Ferrer Garibay (Esmeralda FG), de 32 años; su esposo Roberto Carlos Gil Licea, de 36, y sus hijos, Regina, de 7 años, y Gael Santiago, de 13; cuyos cuerpos tenían impactos de bala y fueron hallados al interior del vehículo que a su vez se encontraba en un taller mecánico de la colonia San Andrés, en Guadalajara.

El vicefiscal de Investigación Especializada, Alfonso Gutiérrez Santillán, dijo en una rueda de prensa que los investigadores rastrearon la ruta de la camioneta en la que fueron encontrados los cuerpos luego de que la familia fue reportada como desaparecida.

Siga leyendo: Asesinaron a tiros a ‘El Guerrero Fénix’, otro reconocido influencer en México

La influencer, que se dedicaba a publicar videos mostrando un estilo de vida aspiracional colmado de lujos, había ganado notoriedad en las redes sociales, en las que solamente en TikTok, acumulaba casi 50 mil de seguidores.

Pistas sobre el crimen familiar

Aunque la mujer ya era ampliamente reconocida, las autoridades apuntan, según Univisión, a que su muerte y la de su familia se debe más a las actividades económicas de su esposo, quien se dedicaba a la venta de vehículos y a la producción de tomate.

Pero una publicación de la mujer habría generado suspicacias respecto a lo que verdaderamente se dedicaba su esposo. Y es que la tiktoker en algún momento hizo alusión a un narcorrido y a la frase: “Ventajas de tener un novio narco”. Sin embargo, medios locales sostienen que aún no hay información de un posible vínculo criminal ni de ella ni de su pareja.

La imagen en la que Esmeralda Ferrer hace alusión a un narcocorrido. FOTO: Captura tomada de TikTok @esmeraldafg222

La familia era originaria del estado de Michoacán. Se habían instalado hace poco en Jalisco.

Capturas por el crimen de la influencer Esmeralda G y su familia

Después del hallazgo de los cuerpos en el taller, la Guardia Nacional mexicana capturó a dos hombres identificados como Héctor Valdivia y ‘El chino’, encargados del establecimiento y que estarían relacionados con el crimen.

Sin embargo, tras varios días detenidos en las instalaciones de la Fiscalía, fueron dejados en libertad, por falta de elementos que comprobaran su participación en el crimen, pese a que en el taller se encontraron pruebas de balística y rastros de sangre que llevaron a inducir que allí fueron asesinadas las cuatro personas.

A estas dos personas las recogieron otros dos hombres identificados como José Manuel Arredondo y Gary Omar Silva, pero, minutos después de salir del recinto, fueron interceptados por dos camionetas de las que salieron sujetos armados que los tienen secuestrados. Estos hechos también son materia de investigación.

En video: En pleno deber: pillaron a policías realizando actos obscenos dentro de una patrulla en México

