Lo que se sabe del crimen de influencer Esmeralda Ferrer: su cuerpo fue hallado en bolsas junto al de su esposo e hijos

No fue sino hasta el pasado jueves, 28 de agosto, que las autoridades mexicanas lograron identificar los cuerpos de una familia de cuatro integrantes (dos adultos y dos niños) que fueron hallados desde el día 22 envueltos en bolsas de plástico dentro de una camioneta Guadalajara, Jalisco, México.
Se trataba de la tiktoker Esmeralda Ferrer Garibay (Esmeralda FG), de 32 años; su esposo Roberto Carlos Gil Licea, de 36, y sus hijos, Regina, de 7 años, y Gael Santiago, de 13; cuyos cuerpos tenían impactos de bala y fueron hallados al interior del vehículo que a su vez se encontraba en un taller mecánico de la colonia San Andrés, en Guadalajara.