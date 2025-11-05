La Fiscalía imputó con homicidio agravado a Juan Carlos Suárez Ortiz, capturado por la muerte de Jaime Esteban Moreno

La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de homicidio agravado a Juan Carlos Suárez Ortiz, de 27 años, señalado como el principal responsable de la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes. El joven fue brutalmente agredido la madrugada del 31 de octubre tras salir de una discoteca en el norte de Bogotá. Durante la diligencia, Suárez Ortiz no aceptó los cargos.

El segundo implicado en este caso sigue prófugo de la justicia.

La audiencia de imputación, realizada este miércoles, 5 de noviembre, estuvo marcada por varios incidentes de procedimiento y por el debate sobre la reserva parcial de la actuación judicial. La Fiscalía había solicitado que toda la audiencia se mantuviera en reserva; sin embargo, la defensa se opuso argumentando que los hechos ya eran de conocimiento público.

Finalmente, el juez determinó que la restricción aplicará únicamente para las imágenes del cuerpo, las grabaciones de la audiencia y la identidad de los testigos, advirtiendo que los medios que difundan dicho material podrán ser sancionados.

El juez recordó que la decisión se sustenta en el artículo 152 del Código de Procedimiento Penal y en la sentencia SU-141 de 2020, que permite limitar parcialmente el acceso a la prensa cuando la publicidad pueda afectar los intereses de la justicia. También hizo un llamado a los medios a mantener un tratamiento ético y sensible del caso, recordando que al procesado aún le asiste la presunción de inocencia.

La diligencia continuará el 6 de noviembre a las 9:00 a.m., cuando se espera que la Fiscalía amplíe los detalles del caso y presente más elementos sobre la responsabilidad de Suárez Ortiz en la agresión que terminó con la muerte del joven estudiante. Mientras tanto, la búsqueda del segundo agresor continúa.