“La violencia que nos carcome arrebató a Miguel Uribe Turbay”: Centro Democrático

El Centro Democrático se pronunció por la muerte de su senador Miguel Uribe Turbay, quien fue militante de esa colectividad desde 2021 y su cabeza de lista al Senado de la República en las elecciones legislativas de marzo de 2022. El partido lamentó el fallecimiento y envió un mensaje de apoyo para su familia. Le puede interesar: Miguel Uribe Turbay, el hombre que llegó antes a todas las cosas. “¡Qué dolor tan grande! Colombia está de luto”, inició la reacción del partido uribista tras conocer la muerte de Uribe Turbay, quien estaba hospitalizado en la Fundación Santa Fe de Bogotá desde el pasado 7 de junio.

A esto, el Centro Democrático agregó en un mensaje publicado en X (antiguo Twitter) que “la violencia que nos carcome arrebató a Miguel Uribe Turbay, un hombre cuyo legado de servicio y amor por Colombia nos inspira a todos. Su lucha por la vida fue una prueba para nosotros y su partida nos deja un vacío imposible de llenar”.

“Miguel vivirá por siempre en nuestros corazones y su ejemplo nos seguirá guiando. En estos momentos difíciles, nuestra oración, solidaridad y fortaleza están con su esposa, hijos, su padre y seres queridos”, indicó el partido político. El mensaje de la colectividad señaló que espera que “su vida y legado sean la luz que ilumine el camino correcto de Colombia. ¡Vuela alto Miguel!”.

Vale recordar que Miguel Uribe Turbay fue el senador más votado del Centro Democrático en las elecciones a Congreso de 2022, en las que obtuvo 226.922 votos, lo que lo convirtió en el candidato más votado en esos comicios, superando a su colega María Fernanda Cabal (207.732), Jonathan Pulido Hernández (194.758) y Humberto de la Calle (189.068). Uribe Turbay llevaba más de dos meses hospitalizado tras ser víctima de un atentado mientras se encontraba en un acto de campaña en el occidente de Bogotá. El político murió sobre las 2 de la madrugada de este lunes tras complicarse su situación médica el fin de semana.

Este fin de semana la Fundación Santa Fe reportó que el senador uribista seguía en estado crítico y había sido sometido a una operación de urgencia tras presentar un sangrado intracerebral agudo.

Posteriormente, el centro médico aseguró que el fallecido senador salió de cirugía y su condición era extremadamente crítica y que se caracterizaba por un “edema cerebral persistente y sangrado intracerebral de difícil control”.

Miguel Uribe era precandidato a la Presidencia por el Centro Democrático y competía con María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra por la nominación de ese partido. Vea: “Petro es el responsable político del atentado a Miguel Uribe”: Hernán Cadavid