El adiós de un amor eterno: el mensaje con el que la esposa de Miguel Uribe despidió al líder político

El senador Miguel Uribe Turbay falleció este 11 de agosto tras permanecer dos meses en cuidados intensivos en la Clínica Santa Fe, consecuencia de un atentado perpetrado en el barrio Modelia, en Bogotá.
La noticia fue confirmada por su esposa María Claudia Tarazona a través de sus redes sociales. “Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti”, escribió al resaltar la huella que Uribe dejó como esposo y padre, reconociendo su papel en la construcción de una familia unida y amorosa.
El mensaje también incluyó una promesa: “Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz, amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”.
