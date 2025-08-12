ONU hace fuerte llamado al Gobierno Petro para que garantice elecciones pacíficas

El secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, condenó este lunes la violencia en el país tras la muerte del senador Miguel Uribe, al tiempo que reclamó garantías de cara a las elecciones del próximo año.
“El Secretario General reitera su llamado a que el atentado perpetrado contra el senador el pasado 7 de junio sea plenamente investigado y que los responsables rindan cuentas ante la justicia. El Secretario General insta a las autoridades colombianas a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar unas elecciones nacionales pacíficas, incluyendo garantías para la seguridad de todos los candidatos”.
En el mensaje dado a conocer por el portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric, el Secretario General lamentó “profundamente” el fallecimiento del senador y expresó “sus condolencias a su familia y al pueblo colombiano”.