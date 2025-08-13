Los últimos proyectos de Miguel Uribe en el Senado que no alcanzaron a ser aprobados

No solo su discurso contundente y sostenido de oposición al Gobierno del presidente Gustavo Petro fue lo que identificó a Miguel Uribe Turbay en su paso por el Senado, sino también lo fue su papel legislativo en la presentación de proyectos de ley. El atentado en su contra, del pasado 7 de junio en Bogotá, truncó tres propuestas que presentó y que no alcanzaron a ser aprobados.
En la tercera legislatura, que no pudo terminar por la tragedia que sufrió, Uribe había alcanzado a radicar tres proyectos. Uno de estos buscaba crear “una Estrategia Integral y Oportuna de Atención para garantizar la protección efectiva del derecho a la seguridad e integridad personal de líderes sociales, defensores de derechos humanos y personas objeto de protección”.