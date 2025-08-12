Santos “devolvió el poder a los criminales”: Uribe durante cámara ardiente de Miguel

Una vieja pelea política en Colombia repuntó en medio de la velación en cámara ardiente del fallecido senador y precandidato Miguel Uribe Turbay este lunes. Se trata de la enemistad del expresidente Álvaro Uribe contra su sucesor Juan Manuela Santos. Luego de que terminara la cámara ardiente en el que despidieron al político, el también líder y fundador del Centro Democrático lanzó una dura pulla contra Santos. Le puede interesar: Uribe habla de complot en su contra orquestado por Juan Manuel Santos, Vargas Lleras e Iván Cepeda.

“En esta hora de dolor aumenta mi tormento ver en la pantalla de la distancia la hipocresía de Santos que devolvió el poder a los criminales”, escribió Uribe en su cuenta de X (antiguo Twitter) en un mensaje en el que refirió la transmisión en vivo del velorio en el Congreso de la República.

El expresidente Juan Manuel Santos respondió el señalamiento de su sucesor y otrora aliado político en la misma red social. “Expresidente Uribe, lo invito a dejar atrás el odio. Hoy, más que nunca, el país necesita grandeza y ejemplo de ambos”, escribió.

Santos también se refirió en la mañana del lunes al fallecimiento de Miguel Uribe, de quien dijo que lamentaba “profundamente” la noticia “producto de tan execrable atentado”. “Nos solidarizamos de corazón con su familia que tanto ha sufrido”, agregó.

“Hacemos de nuevo un llamado a la reconciliación de los espíritus, al desarme de la palabra y al respeto por la vida. En estos momentos tan difíciles para el país es muy importante mantener la calma, la prudencia y la moderación”, señaló el exmandatario y Nobel de Paz.

Así fue la cámara ardiente de Miguel Uribe Turbay

El acto en el que se despidió al senador de 39 años tuvo la presencia de los congresistas, amigos, familiares y otros invitados especiales. En medio del velorio se abrazaron María Claudia Tarazona y Miguel Uribe Londoño, esposa y padre de Miguel, respectivamente.

Uribe Londoño, viudo de la periodista y madre de Miguel, la periodista Diana Turbay, llegó primero al Congreso rodeado de varios familiares, amigos y políticos. Minuto después arribó Tarazona junto a sus tres hijas, que Miguel había adoptado como suyas. María Claudia y Miguel son padres de Alejandro, de cuatro años, la misma que tenía Uribe Turbay cuando asesinaron a su madre en una operación de rescate en enero de 1991 tras varios meses de estar secuestrada por el grupo de narcotraficantes “Los Extraditables”, liderada por Pablo Escobar.

“Romper una familia es el acto de violencia más horrible que se pueda cometer jamás”, dijo Tarazona antes de ingresar al Capitolio. “Sus médicos, enfermeros, cada uno de ellos, lucharon a la altura de Miguel esa batalla que él hubiera querido que dieran y que lo hicieron con altura. Gracias por no desfallecer”, agregó.