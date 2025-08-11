“Rechazamos toda forma de violencia”: Sociedades Científicas por asesinato de Miguel Uribe

Siguen los pronunciamientos tras la muerte del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, que ocurrió a las 2 de la madrugada de este lunes 11 de agosto. Llevaba dos meses y cuatro días hospitalizado en la Fundación Santa Fe de Bogotá, adonde llegó para ser atendido por los disparos que recibió en medio de un acto de campaña.
La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas se sumó a los mensajes de condolencia por el fallecimiento. En ese sentido, expresó a través de un comunicado de prensa que lamentaban la noticia y que acompañaban “con inmensa tristeza a su familia, en especial a su esposa María Claudia, a sus hijos, seres queridos y amigos, en este doloroso momento”.