Video | “Rechazo cualquier acto de violencia o venganza por la muerte de Miguel”: esposa de Miguel Uribe Turbay

María Claudia Tarazona, esposa del asesinado senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, pidió por primera vez justicia tras el magnicidio de su pareja, quien murió este lunes, 11 de agosto tras luchar 65 días por su vida.
“Rechazo cualquier acto de violencia o cualquier acto de venganza por la muerte de Miguel, porque para honrarlo solo debe haber amor en nuestros corazones”, expresó Tarazona a su llegada al Salón Elíptico del Congreso, donde el político de 39 años será velado en cámara ardiente hasta el próximo miércoles.