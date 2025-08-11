“Lucharon a su altura”: esposa de Miguel Uribe Turbay respondió emotivo mensaje del neurocirujano Fernando Hakim

Luego de confirmar, con un emotivo mensaje en sus redes sociales, el fallecimiento de su esposo, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona volvió a pronunciarse en redes sociales para agradecer al neurocirujano que atendió a su pareja por más de dos meses en la Fundación Santa Fe de Bogotá.
Desde el día del ataque en contra del senador, el pasado 7 de junio, el médico cirujano Fernando Hakim se puso al frente de la atención del político de 39 años que hasta este lunes, 11 de agosto, luchó por su vivir tras ser víctima de un ataque sicarial en el barrio Modelia de la capital.