Autoridades investigan extraña muerte de una mujer y un bebé en un carro tras choque en Bogotá

Al llegar encontraron una escena desconcertante: una mujer, de aproximadamente 30 años, y un bebé de meses estaban sin vida al interior del vehículo que permanecía sobre un separador.

Hacia las 3:00 a.m. de este viernes 12 de diciembre, las autoridades y organismos de socorro recibieron una llamada de alerta, luego de registrarse un aparente accidente de tránsito en la calle 63 del barrio Bosque Popular.

En extrañas condiciones, una mujer y un bebé perdieron la vida en Bogotá. Las autoridades investigan varias hipótesis para esclarecer qué desencadenó la tragedia.

A simple vista, el vehículo, un Volkswagen gris oscuro y de placas MSR-348, no presentaba daños significativos. No había rastros de una colisión violenta ni señales evidentes de un siniestro grave.

Sin embargo, al inspeccionar el interior, los socorristas descubrieron que la mujer que iba al volante y un bebé que la acompañaba ya no tenían signos vitales.

Versiones preliminares señalan que la mujer podría haber sufrido una afectación cardiaca súbita mientras conducía. Esta situación, según investigadores, habría provocado que perdiera el control del vehículo y terminara estrellándose de manera leve contra un árbol. Al lado de ella, el bebé también fue encontrado muerto, aunque las causas de su fallecimiento aún están por determinarse.

Un tercer ocupante, un hombre que iba en el asiento del copiloto, sobrevivió al incidente. Fue trasladado a la Clínica Colombia, donde permanece bajo observación médica y será clave para ayudar a reconstruir los últimos minutos antes de la tragedia.

La calle 63 permanecía cerrada entre varios tramos del sector de Bosque Popular mientras avanzan los trabajos de criminalística, las inspecciones al automóvil y el levantamiento de los cuerpos. Las autoridades también revisan cámaras de seguridad de la avenida Mutis con el fin de rastrear el recorrido previo del vehículo y detectar comportamientos irregulares que aporten pistas sobre lo ocurrido.

Por ahora, los investigadores se concentran en verificar las identidades de las víctimas, analizar el estado de salud previo de la mujer y establecer qué ocurrió exactamente con el bebé. Mientras tanto, el testimonio del sobreviviente y las grabaciones de seguridad serán determinantes para comprender cómo un aparente incidente menor terminó en una tragedia en el occidente de Bogotá.