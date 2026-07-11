La misteriosa muerte de un joven afro en EE. UU. abre de nuevo la herida del racismo

Nolan Wells, un joven de 18 años que era el único hombre negro del grupo de amigos que salió en un paseo en barco hacia una isla de Mississippi, Estados Unidos, desapareció sin dejar rastro y días después fue encontrado muerto.
Las fotografías tomadas durante la mañana del 4 de julio muestran a Nolan Wells sonriendo mientras posa junto a varios amigos sobre un barco que se dirigía a Horn Island, una de las islas barrera más visitadas frente a la costa de Mississippi durante las celebraciones del Día de la Independencia.