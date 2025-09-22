Petro reaccionó a la muerte de los cantantes colombianos Regio Clown y B-King en México: “asesinaron a nuestra juventud”, ¿qué se sabe?

El presidente Gustavo Petro se refirió este lunes a la noticia de la muerte de los cantantes colombianos Bayron Sánchez y Jorge Luis Herrera Lemos en México, más conocidos como B-King y Regio Clown.
“Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada ‘guerra contra las drogas’ a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante (sic)”, dijo en X el jefe de Estado.