x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Luto en Tailandia por la muerte de la reina madre Sirikit de Tailandia, la “Jackie Kennedy de Asia”, a sus 93 años

La reina madre Sirikit Kitiyakara era una de las figuras más queridas de la monarquía tailandesa. En su juventud proyectaba una imagen sofisticada y glamorosa, estilo que se comparó con la primera dama estadounidense Jackie Kennedy.

  • Sirikit junto a su esposo Bhumibol Adulyadej, el monarca con el reinado más largo en la historia de Tailandia. Ejerció como reina consorte desde 1950 hasta la muerte del rey en 2016. FOTO: REDES SOCIALES
    Sirikit junto a su esposo Bhumibol Adulyadej, el monarca con el reinado más largo en la historia de Tailandia. Ejerció como reina consorte desde 1950 hasta la muerte del rey en 2016. FOTO: REDES SOCIALES
Agencia AFP
hace 8 minutos
bookmark

La reina emérita Sirikit de Tailandia, madre del actual rey Maha Vajiralongkorn y esposa del monarca que más tiempo ha estado en el trono del país asiático, murió a los 93 años, informó el palacio.

Apodada en su juventud la “Jackie Kennedy de Asia”, Sirikit formó junto a Bhumibol Adulyadej, quien reinó por 70 años hasta su muerte en 2016, una pareja reconocida por su glamour y una influencia en el poder que consolidó el lugar de la monarquía en el corazón de la sociedad tailandesa.

“El estado de salud de su majestad empeoró hasta el viernes y falleció a las 21H21 (...) en el hospital Chulalongkorn a los 93 años”, informó el palacio en un comunicado, añadiendo que el rey Vajiralongkorn ordenó a todos los miembros de la familia real guardar un año de luto.

Quién es la reina madre Sirikit de Tailandia

Sirikit, que se casó a los 17 años con Bhumibol, había “padecido varias enfermedades” desde 2019, incluida una infección sanguínea este mes, añadió.

Su fallecimiento marca el inicio de un período de gran emotividad popular y de homenajes por todo lo alto.

El rey de Tailandia es considerado por muchos como el padre de la nación y un símbolo del ideal budista. El fervor que genera esta figura semidivina, y por extensión su familia, tiene pocos equivalentes en el mundo moderno.

El país guardó un año de luto oficial por Bhumibol, muerto en octubre de 2016 e incinerado un año después tras una elaborada ceremonia.

Tailandia está de luto por la muerte de la reina madre Sirikit

Desde el sábado por la mañana, los presentadores de los noticieros de televisión vestían de negro, señal de que el período de luto por Sirikit también había comenzado para el público.

Debilitada desde que sufrió un derrame cerebral, la reina madre no había vuelto a aparecer en público desde hacía años, pero no es raro encontrar su retrato bordeado de oro frente a algunos edificios públicos, en el interior de tiendas o en domicilios particulares.

“Me siento triste porque era una figura maternal para el país y ahora ya no está”, comentó el sábado por la mañana en Bangkok Sasis Putthasit, empleada doméstica de 53 años.

Puede leer: Condenaron a cadena perpetua al colombiano que mató y descuartizó a dos hombres en Reino Unido

El cumpleaños de Sirikit, el 12 de agosto, coincidía con el Día de la Madre en Tailandia.

En la década de 1960, Sirikit, siempre vestida a la última moda, se codeaba con presidentes de todo el mundo y celebridades, además de asistir a conciertos de jazz, de los que Bhumibol era muy aficionado, y posar para variadas revistas femeninas.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida