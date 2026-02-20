Murió tigrilla lanuda que fue rescatada en el Cerro de las Tres Cruces

La tigrilla lanuda hallada recientemente en uno de los cerros tutelares de Medellín falleció pese a los esfuerzos médicos realizados por el equipo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. En contexto: Tigrilla lanuda fue hallada en estado crítico en un cerro tutelar de Medellín: alcalde denuncia nuevo caso de maltrato animal “Fueron más de 70 horas en UCI con un equipo multidisciplinario que luchó hasta el último minuto. El deterioro evidenciaba posible cautiverio prolongado: le arrebataron su libertad y su vida”, expresó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a través de sus redes sociales. El felino, una hembra, había sido encontrado en estado crítico en el Cerro de las Tres Cruces, con señales de maltrato, desnutrición severa y, presuntamente, sin dientes, lo que apuntaría a un posible caso de cautiverio ilegal y tráfico de fauna silvestre.

Tras el rescate, el animal fue trasladado al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de fauna silvestre del Área Metropolitana, donde recibió atención especializada. Sin embargo, la gravedad de su estado de salud hizo que tristemente el animal muriera. Lea aquí: La ruta del jaguar en Magdalena Medio: así es el fascinante rastreo de siete felinos que se adaptaron a un terreno hostil El alcalde reiteró que en la ciudad no se tolerará el tráfico ni el maltrato de fauna silvestre y anunció que se intensificarán las acciones contra quienes cometan este tipo de delitos. Además, invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier caso similar a la línea de emergencias del Área Metropolitana (304 630 0090). Este caso vuelve a encender las alarmas sobre la presión que enfrenta la biodiversidad en el Valle de Aburrá y la necesidad de fortalecer la protección de las especies silvestres.

Otros finales tristes que deja el maltrato animal

El caso de la tigrilla lanuda se suma a otros episodios tristes que evidencian el impacto del tráfico ilegal de fauna en el Valle de Aburrá; como el caso del mono ardilla que, aunque fue recuperado por la Policía Ambiental y trasladado al centro de atención del Área Metropolitana, las secuelas físicas y comportamentales que dejó el cautiverio le impedirán regresar a la naturaleza. El primate, un macho adulto de una especie que no habita de forma natural en la subregión, llegó con desnutrición severa, bajo peso, un diente fracturado, ausencia de otras piezas dentales y afectaciones óseas producto de una alimentación inadecuada. Estas condiciones, según los expertos, son permanentes y reflejan el daño que causa la tenencia ilegal de animales silvestres como mascotas.

El mono tití habita bosques tropicales y depende de los árboles para alimentarse y desplazarse. FOTO: Cortesía.