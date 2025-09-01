“Le devuelvo a Dios ese angelito que me mandó”: la desgarradora despedida del padre de Valeria Afanador en su funeral

Valeria Afanador, la menor de 10 años que estuvo desaparecida 18 días y fue hallada muerta muy cerca a su colegio, donde fue vista por última vez, fue despedida este domingo en el municipio de Cajicá en medio de la tristeza profunda de sus padres, familiares y amigos.
Aunque el dolor era evidente, su familia quiso despedirla con alegría y por eso, pidieron a quienes fueron a despedirla que utilizaran prendas y llevaran globos de colores a la iglesia de la Inmaculada Concepción del municipio cundinamarqués donde fueron sus exequias.
Allí, el pequeño féretro blanco que contenía los restos de la niña se vio rodeado del amor, pero también de la profunda tristeza que deja su inesperada muerte, cuyas razones aún están por esclarecer.