x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Rubén Blades despide a Willie Colón: “Me resistía a creer”

El panameño, que colaboró con Colón en uno de los álbumes más destacados del género, lamentó su muerte pese a una pelea que los separó desde hace varios años. Esto dijo sobre el deceso de su colega.

  • Willie Colón y Rubén Blades grabaron Siembra en 1978. FOTOS: Colprensa
    Willie Colón y Rubén Blades grabaron Siembra en 1978. FOTOS: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 30 minutos
bookmark

De las innumerables colaboraciones que Willie Colón hizo en su larga trayectoria musical, dos sin duda marcaron su carrera y la de quienes hicieron dupla con él: Héctor Lavoe y Rubén Blades.

Con ambos, el enfoque y el sentido de sus letras fue distinto, pero el éxito fue el mismo. Con el primero, ya fallecido, dejó canciones que marcaron la historia de la salsa y con el segundo, la crítica política y social de sus letras los acercó más al escenario del activismo, la política y la defensa de los derechos.

Y es que con Blades, Willie Colón produjo Siembra (1978) uno de los álbumes más destacados del género. En él aparecen sencillos icónicos como Pedro Navaja, Plástico, Buscando Guayaba y Siembra, que siguen sonando con fuerza en nuestros días; sin embargo, el éxito de esa unión y ese disco se vio opacado por una discusión que terminó por separar definitivamente a los dos artistas.

Siga leyendo: “Gracias por su legado”: las reacciones de los maestros de la salsa a la muerte de Willie Colón

En 2003, un concierto en el estadio Hiram Bithorn, de San Juan (Puerto Rico), para celebrar los 25 años del álbum, los volvió a reunir y a desunir: los cantantes se pelearon y hasta se demandaron porque Colón aseguraba que Blades no le pagó lo que se pactó por participar en el evento.

Después de un largo proceso en el que Blades explicó cómo se repartió el dinero del concierto y Colón luego lo contrademandó, los artistas conciliaron y ninguno volvió a referirse al tema. La pelea duró hasta este sábado, cuando Willie Colón falleció a sus 75 años tras varios días hospitalizado en Nueva York por complicaciones respiratorias.

Tras conocer su deceso, miles de melómanos esperaron la reacción de Blades, que finalmente lamentó la muerte de su otrora compañero de éxito.

“Acabo de confirmar lo que me resistía a creer. Willie Colón efectivamente ha fallecido. A su esposa Julia, a sus hijos, familia y seres queridos envío mi sentido pésame”, escribió Blades en sus redes sociales, compartiendo una foto de Colón en su juventud.

En su mensaje, Blades también prometió que “más adelante y con calma escribiré sobre su vital e importante legado musical”.

Le puede interesar: ¿Complicaciones respiratorias? Una de las hipótesis del fallecimiento de Willie Colón

Como Blades han sido muchos los artistas que han lamentado la muerte de Colón, que deja un gran legado como cantautor y productor reflejado en su discografía en solitario y en colaboración con otros grandes del género.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida