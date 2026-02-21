Willie Colón, el trombonista que terminó conquistando la salsa con su voz y sus letras

“Redefinió la salsa prácticamente por sí solo como movimiento y estilo de vida”, con esa frase, Fania Records describe a William Anthony Colón Román, conocido artísticamente solo como Willie Colón, el cantautor, trombonista y trompetista que este sábado falleció a sus 75 años.
“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia”, informó su familia este sábado en un comunicado publicado en sus redes sociales.