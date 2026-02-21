x

Falleció a los 75 años Willie Colón, el trombón que le dio vida a la salsa urbana

El músico que ayudó a moldear el sonido moderno de la salsa falleció este 21 de febrero a los 75 años. Su historia comenzó en las calles del Bronx y terminó convirtiéndose en una de las trayectorias más influyentes de la música latina.

    FOTO: AFP
    La familia de Willie Colón confirmó la muerte del cantante este 21 de febrero.
Klarem Valoyes Gutiérrez
hace 46 minutos
El sonido del trombón de Willie Colón parecía llevar consigo el ruido de la ciudad donde creció. Desde joven entendió que Nueva York no solo era un lugar para sobrevivir, sino un laboratorio musical donde los ritmos del Caribe podían reinventarse. Este 21 de febrero, la muerte del artista, a sus 75 años, marca el cierre de una vida que ayudó a definir la identidad sonora de la salsa.

Nieto de puertorriqueños y criado en el Bronx, Colón empezó tocando en esquinas y pequeños escenarios cuando la escena latina apenas comenzaba a consolidarse, tras ser descubierto por Al Santiago, dueño y gerente de la legendaria tienda de discos Casa Alegre y fundador del sello Alegre Records.

Mientras nombres como Eddie Palmieri, Tito Puente y Ray Barreto abrían camino, el joven trombonista buscaba un sonido propio entre el jazz neoyorquino, el mambo, el son cubano, la música jíbara y el chachachá que circulaban por los barrios migrantes.

La ciudad fue su escuela y también su plataforma. En Nueva York, donde pasó sus últimos días hospitalizado, encontró el espacio ideal para proyectar la salsa más allá de los clubes latinos y convertirla en un fenómeno continental. Su salto definitivo llegó con Fania Records, el sello fundado por Johnny Pacheco que terminaría siendo el epicentro del movimiento salsero.

Allí comenzó a construir alianzas que marcarían la historia del género. Su trabajo junto a Héctor Lavoe dio origen a una de las duplas más recordadas de la música latina, una combinación de calle y ritmo que conectó con la experiencia migrante de toda una generación. Más adelante, colaboraría con Rubén Blades, Celia Cruz e Ismael Miranda, artistas con quienes ayudó a consolidar discos que hoy son considerados piezas fundamentales del repertorio salsero.

Colón tocaba, producía, experimentaba y reorganizaba el sonido de las orquestas. Su trombón grueso y urbano rompía con la elegancia tradicional del mambo y acercaba la música a la realidad cotidiana de los barrios.

La familia de Willie Colón confirmó la muerte del cantante este 21 de febrero.

Con el paso de los años, el músico dejó de depender de alianzas y emprendió una carrera solista marcada por la exploración musical. Su inquietud lo llevó a fusionar estilos y a buscar nuevas narrativas dentro de la salsa, ampliando sus posibilidades más allá del baile.

En esa etapa surgieron canciones que alcanzaron enorme popularidad, como “El Gran Varón”, “Oh, Qué Será” y “Amor Verdadero”, temas que demostraron su capacidad para contar historias sociales y emocionales sin abandonar la fuerza rítmica que lo caracterizaba.

La trayectoria de Willie Colón fue, en esencia, la historia de la salsa misma: una música nacida del mestizaje cultural y de la experiencia migrante. Desde el Bronx logró proyectar un sonido que viajó por el Caribe, América Latina y el mundo, convirtiéndose en parte esencial de la identidad musical latinoamericana.

Su muerte fue confirmada este sábado 21 de febrero en un comunicado publicado en redes sociales por su familia. “Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Patió en paz esta mañana rodeado de su amada familia”, anunciaron.

El trombonista, quien estaba hospitalizado en el Lawrence Hospital de Bronxville, en Nueva York, desde hace cinco días, debido a problemas respiratorios, estaba casado con Julia Colón Craig, y tenía cuatro hijos: Willie Jr., Diego, Miguel y Antonio.

“Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre. Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo”, finaliza el mensaje de su familia.

Esta misma semana, Blades le había dedicado un mensaje: “Noticias en internet informan que mi colega, Willie Colón, se encuentra internado en un hospital en New York, trasladado allí con urgencia por un aparente problema respiratorio. No tengo mucha información sobre la situación, pero le envío mis deseos de una pronta recuperación y me uno a las miles de personas que rezan porque recobre su salud rápidamente. A él, a su esposa, a sus hijos y seres queridos enviamos nuestro apoyo en este difícil momento”.

