No son solo siete: por lo menos 12 menores de edad han muerto en operativos este año según presidente Petro

Por lo menos 12 menores de edad murieron este año en operativos realizados por la Fuerza Pública en contra de grupos armados, según confirmó este lunes el presidente de la República, Gustavo Petro.

En medio de la controversia por la muerte de siete menores de edad en un bombardeo realizado en Guaviare, que según advirtió la Defensoría del Pueblo podrían ser más, el primer mandatario hizo un corte de cuentas a esa situación y reveló que el acumulado de este año es mucho más grande.

En contexto: Defensoría revela que habría más menores muertos en nuevos bombardeos, que están en verificación

“En la acción ofensiva sobre el frente de Iván Mordisco en Arauca se obtuvo el siguiente resultado: un adolescente rescatado con vida, ocho muertos, dentro de ellos Medicina Legal confirmó que un adolescente de 16 años murió. Hay otro que tardarán tiempo en conocer la edad, que puede oscilar entre 15-25 años”, expresó Petro aludiendo a un operativo reciente.