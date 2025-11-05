Una sociedad intolerante: cerca de 7 personas mueren a diario en riñas en Colombia

La muerte de Jaime Esteban Moreno, el joven estudiante de ingeniería de la Universidad de los Andes, volvió a poner en el centro de la discusión los altos niveles de intolerancia que existen entre la población colombiana y que, tristemente, siguen cobrando víctimas.
Moreno, de apenas 20 años, murió tras una brutal golpiza propinada por otros dos jóvenes en la madrugada del 31 de octubre, durante la celebración del Halloween. Las razones que motivaron la agresión mortal aún se desconocen, pero dejan en evidencia cómo la insuficiente capacidad de resolver diferencias pueden desencadenar tragedias como esta.
La muerte de este joven, que aún está por esclarecer, se suma a la alarmante cifra de víctimas que ha dejado la intolerancia en el país: 2.065 homicidios, según datos de la Policía con corte al 2 de noviembre. Y el número seguramente va a aumentar, pues aún falta la temporada de Navidad y fin de año, en la que las agresiones aumentan por el exceso del consumo de alcohol.