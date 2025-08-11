Muerto en caso de hurto a un juez en Belén Rosales, Medellín, ya había sido capturado por extorsión en el Estadio

El hombre que murió en medio de un aparente caso de hurto a un juez en una estación de gasolina del barrio Belén Rosales, suroccidente de Medellín este fin de semana, ya había estado en la cárcel por extorsionar a los comerciantes, cuidadores de vehículos y revendedores en los alrededores del estadio Atanasio Girardot.
La muerte de Sebastián David Durango Murillo, de 30 años, ocurrió el pasado sábado en la noche en la carrera 70 con la calle 30A, en este barrio de la comuna 16 (Belén), cuando un policía que escoltaba al juez promiscuo municipal de Vegachí, Nordeste antioqueño, reaccionó cuando, al parecer, este hombre se acercó con la idea de hurtarle las pertenencias al togado.