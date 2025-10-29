Horror en Brasil: vecinos apilan cadáveres en las favelas de Río tras megaoperativo policial; serían 132 los muertos

Entre sollozos y olor a cadáver, vecinos de una favela del norte de Río de Janeiro colocaron más de 50 cuerpos alineados en una plaza este miércoles, un día después de una operación policial contra el narcotráfico que, según un organismo público dejó al menos 132 fallecidos.
Un periodista de agencia AFP vio un decapitado y un fallecido con la cabeza destrozada. Algunos vecinos denunciaron “ejecuciones”.
El operativo, el más letal contra el narcotráfico de la historia de Río, tenía como objetivo debilitar el Comando Vermelho, el principal grupo criminal de la ciudad brasileña que opera en las favelas, barrios populares con alta densidad de población.
Hasta el momento, la Gobernación de Río de Janeiro mantiene la cifra en una sesentena de muertos anunciados la víspera, pero la Defensoría pública del estado de Río de Janeiro cifró en 132 el número total, en un correo electrónico enviado a AFP.