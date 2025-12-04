x

Combates en vereda de Nariño, Antioquia, dejó muertos a cinco presuntos integrantes del Clan Oriente

Entre los abatidos se encontraba alias Rigo o Farley, presunto cabecilla de esta estructura criminal. Al parecer algunos estarían implicados en el homicidio de un menor de 13 años en este municipio.

  Los integrantes de este grupo criminal afectaban principalmente esta estación de gasolina de la vereda El Recreo, ubicada en un punto estratégico de este municipio. FOTO: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 38 minutos
Enfrentamientos entre tropas de la Cuarta Brigada del Ejército y presuntos integrantes del Clan Oriente en el municipio de Nariño, Oriente antioqueño, dejó a cinco presuntos criminales muertos, entre ellos quien estaría liderando esta estructura criminal.

Los hechos se registraron sobre las 8:00 de la noche de este miércoles en la vereda El Recreo, cuando tropas del Gaula Militar estaban realizando un operativo en conjunto con la Fiscalía y allí se presenta un hostigamiento a las autoridades, el cual fue respondido de inmediato.

En medio de este cruce de disparos cayó abatido Rodrigo Arango Galeano, alias Rigo o Farley, quien habría asumido el liderazgo de esta estructura delincuencial luego de la captura de Carlos Alberto Herrera Arcila, alias Camilo o Camilia el 27 de julio de 2023.

Además de este cabecilla cayeron abatidos cuatro presuntos miembros de su equipo de escoltas, identificados como Andrés Felipe García García, Diego Alberto Zapata Gallo, Esneider Blandón Álvarez y Jhon Eiver Granada Rondón.

Según reportes oficiales, algunos de los abatidos en este enfrentamiento estarían implicados en el asesinato de Jhon Jarol Obregón Yépez, de 13 años, dentro de una vivienda de la vereda Balsora, de este municipio, el pasado 17 de octubre

Espere ampliación

Utilidad para la vida