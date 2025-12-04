Combates en vereda de Nariño, Antioquia, dejó muertos a cinco presuntos integrantes del Clan Oriente

Enfrentamientos entre tropas de la Cuarta Brigada del Ejército y presuntos integrantes del Clan Oriente en el municipio de Nariño, Oriente antioqueño, dejó a cinco presuntos criminales muertos, entre ellos quien estaría liderando esta estructura criminal.

Los hechos se registraron sobre las 8:00 de la noche de este miércoles en la vereda El Recreo, cuando tropas del Gaula Militar estaban realizando un operativo en conjunto con la Fiscalía y allí se presenta un hostigamiento a las autoridades, el cual fue respondido de inmediato.